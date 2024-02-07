В Подмосковье прошел кубок России по регби

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Кубок России по регби на снегу, где женская команда «ВВА-Подмосковье» стала победителем, признан главным спортивным событием января. Соревнования проходили 27 и 28 января на поле «Московской академии регби» в Зеленограде.
В Кубке России принимали участие команды из Москвы, Великого Новгорода, Московской области, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Дагестана.
«Голосование за главное спортивное событие проходило в телеграм-канале областного Минспорта с 1 февраля 2024 года. Подавляющее большинство участников отдали предпочтение Кубку России по регби на снегу – 56% голосов», - поделились в пресс-службе министерства.
Стоит отметить, что по итогам соревнований подмосковная команда выиграла золото у представительниц Дагестана со счетом 10:01.
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