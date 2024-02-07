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В Подмосковье прошел кубок России по регби

07 февраля 2024, 17:20
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Кубок России по регби на снегу стал главным спортивным событием января. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кубок России по регби на снегу, где женская команда «ВВА-Подмосковье» стала победителем, признан главным спортивным событием января. Соревнования проходили 27 и 28 января на поле «Московской академии регби» в Зеленограде.

В Кубке России принимали участие команды из Москвы, Великого Новгорода, Московской области, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Дагестана.



«Голосование за главное спортивное событие проходило в телеграм-канале областного Минспорта с 1 февраля 2024 года. Подавляющее большинство участников отдали предпочтение Кубку России по регби на снегу – 56% голосов», - поделились в пресс-службе министерства.


Стоит отметить, что по ​итогам соревнований подмосковная команда выиграла золото у представительниц Дагестана со счетом 10:01.


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В Подмосковье за месяц отработали более 2,8 тыс. заявок на уборку в подъездах
07 февраля 2024, 18:19

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 2,8 тыс. требований от жителей Московской области провести уборку в подъездах отработали представители управляющих компаний с начала года, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
«С начала года было отработано 2 837 заявок жителей в категории «Провести уборку от мусора и грязи в подъезде», поступивших в Единую диспетчерскую службу области». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких заявок снизилось на 40%», — отмечается в сообщении.
Больше всего заявок на уборку подъездов поступило из Химок: 255. Второе место занял городской округ Подольск с 223 заявкам. На третьем месте Балашиха, откуда поступило 207 заявок на уборку, а четвёртое и пятое место заняли Красногорск и Люберцы со 186 и 178 заявками соответственно.

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#московская область
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Подмосковные бизнесмены смогут поучаствовать в международной выставке индустрии красоты
07 февраля 2024, 18:04

Фото: istockphoto / Urbanscape

Бизнес Подмосковья приглашают на международную выставку индустрии красоты. об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Международная выставка «Central Asia Beauty Expo 2024» пройдет в Казахстане с 30 мая по 1 июня.

«Основные тематические направления выставки — «Косметика и парфюмерия», «Медицина и здоровье», «Средства личной гигиены», «Профессиональное оборудование и продукция для салонов красоты», Lash & Brow, «Все для волос», «Средства для депиляции», «Мебель для салонов красоты», «Натуральная и органическая косметика», «Ногтевой сервис», «Чистящие и моющие средства», «Аппаратная и эстетическая косметология, пластическая хирургия», «Специализированные учебные центры, школы». В рамках выставки также пройдут мастер-классы от лекторов из России и Казахстана, шоу-программа и программа для косметологов и руководителей салонов красоты», - отметили в министерстве.

Кроме этого, участие в выставке примут порядка 350 участников из 30 стран.

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В Подмосковье в январе обнаружили более 1,6 тыс. вандальных граффити
07 февраля 2024, 17:56

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 1600 вандальных надписей-граффити было обнаружено на стенах и заборах Московской области в течение января, при этом более 1,3 тыс. нарушений удалось выявить благодаря мобильным комплексам наблюдения с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«В январе было выявлено 1642 случая незаконного нанесения граффити, 1308 из которых обнаружили благодаря мобильным комплексам с ИИ, патрулирующим территории. Еще 334 нарушения зафиксировали инспекторы, председатели многоквартирных домов и камеры системы «Безопасный регион», — цитируются в сообщении слова главы ведомства Светланы Аиповой.
С нелегальными граффити в регионе борются по-разному: в зависимости от использованных материалов и поверхностей, их или смывают, или закрашивают подходящей по цвету краской.

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#московская область
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Путин: С 1 февраля в РФ проиндексировали более 40 выплат для 20 млн россиян
07 февраля 2024, 17:56

Фото: kremlin.ru

С 1 февраля в России проиндексировали более 40 различных выплат, об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек», — прокомментировал изменения Путин.

Президент также напомнил, что в феврале правительство проиндексировало материнский капитал, единое пособие для семей с детьми и беременных. Помимо этого, в России проиндексировали страховую пенсию для 31 миллиона неработающих граждан пенсионного возраста.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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#владимир путин
#выплаты
#материнский капитал
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Юридически спорно: Эксперты о признании экстремистским движения «Я/мы Сергей Фургал»
«Я/мы Сергей Фургал»: Эксперты объяснили, что грозит сторонникам экс-губернатора
07 февраля 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Прокуратура Хабаровского края направила в суд иск с просьбой признать экстремистским движение в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала «Я/МЫ Сергей Фургал». Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.
О том, что может грозить участникам движения, рассказал корреспонденту «Радио 1» Мире Полтевой российский политтехнолог Константин Калачёв.

В 2023 года Люберецкий суд Московской области вынес бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинительный приговор. Его признали виновным в двух убийствах и одном покушении, приговорив к 22 годам лишения свободы. Митинги в поддержку губернатора начались сразу после его задержания, летом 2021 года. Активисты, выступающие в поддержку Фургала, называют своё движение «Я/МЫ Сергей Фургал». Уточняется, что дело о признании движения экстремистским рассмотрит Хабаровский краевой суд 22 февраля.

По словам Калачёва, не стоило вспоминать о бывшем губернаторе сейчас. В последнее время о нём все успели забыли.

«Не надо будить лихо, пока оно тихо. Надо, собственно говоря, сделать все так, чтобы второе дело Фургала, новый приговор, не способствовали каким-либо публичным акциям, каким-либо акциям протеста», — подчеркнул собеседник «Радио 1».

Напомним, сейчас суд начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении Фургала – о хищении активов «МСП Банка».

Эксперт заявил, что если суд удовлетворит иск хабаровской прокуратуры, то всех причастных к движению «Я/МЫ Сергей Фургал» будет ждать уголовная ответственность в соответствии с российским законодательством.

«Я не думаю, что там будут какие-то массовые посадки, но для профилактики и педагогики кого-то из самых ярых, ярких сторонников Фургала могут посадить», — резюмировал Константин Калачёв.

При этом вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» отметил, что юридически движения «Я/МЫ Сергей Фургал» в настоящее время не существует. Кроме того, сам бывший губернатор Хабаровского края экстремистом не признан.

«Что для меня, как юриста, странно — как можно признать экстремисткой организацию, которой, по факту нет?», — задаётся вопросом эксперт.

Он добавил, что если такое признание все-таки произойдёт, юридически оно будет являться спорным. Потому что люди в таком случае смогут, например, поменять лозунг и вменить им что-то будет достаточно трудно, подчеркнул Мельников.

Если всё же говорить о вероятных наказаниях, самая серьёзная ответственность будет грозить непосредственно организаторам движения «Я/МЫ Сергей Фургал».

«То есть, если кто-то, например, соберется провести марш, митинг под эгидой соответствующего движения, то им будет грозить от 6 до 10 лет лишения свободы. В свою очередь те, кто будет вовлекать граждан в такую деятельность, рискуют получить до двух лет заключения», — заключил Иван Мельников.

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#хабаровский край
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Внуково не отменяло рейсы из-за снегопада
07 февраля 2024, 17:26

Фото: istockphoto.com/Pavel Muravev

Пресс-служба Внукова отметила, что аэропорт работает в штатном режиме, а отмен рейсов никаких не было несмотря на сильный снегопад.
«Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Все службы аэропорта Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта», — сообщили RT в пресс-службе.

С начала февраля вся Европейская часть России находится под влиянием циклонов, «барических ложбин» и различными проявлениями низкого атмосферного давления. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «Метеовести», самое низкое атмосферное давление наблюдалось 4 февраля, когда барометры показывали 722,4 мм рт. ст., что сравнимо нахождением примерно на верхушке шпиля главного здания МГУ.

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#атмосферное давление
#погода
#снегопад
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Подмосковные школьники могут принять участие в олимпиаде по информатике
07 февраля 2024, 17:02

Фото: istockphoto / Motortion

Школьников Подмосковья приглашают принять участие в обучающей олимпиаде по информатике. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
III олимпиаде по информатике пройдет на базе образовательной платформы Яндекс Учебник

«Первый тур продлится 4 недели и будет включать в себя логические задачи, задания на программирование робота-доставщика на Blockly, а также написание кода на языке Python. Отличительной чертой олимпиады является то, что все школьники, независимо от уровня своей подготовки, могут принять в ней участие. В олимпиаде предусмотрены задания разной сложности, а также подготовлены специальные обучающие видео-уроки по каждой теме», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что ​победители смогут получить памятные призы и памятные сувениры.

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#победители
#программирование
#минобразования мо
#информатика
#подмосковье
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Лежанки, хвоя и кора. Подмосковный лесничий Струкова рассказала, как зимуют кабаны
Подмосковный лесничий посоветовала, что делать при встрече с кабаном
07 февраля 2024, 16:46

Фото: Istockphoto / Byrdyak

Дикие кабаны выходят из леса к людям только тогда, когда они начинают их подкармливать. Об этом сообщила «Радио 1» старший участковый лесничий Песковского участкового лесничества Ступинского филиала Мособллеса Комитета лесного хозяйства Московской области Лариса Струкова. Так она объяснила массовый выход диких животных в жилые кварталы в Мытищах.
«Кабаны едят кору деревьев, хвою. К людям они идут редко – только по вине самого человека, когда животных пытаются подкормить. В Мытищах прикормили большое число диких кабанов. Они поняли, что это лёгкое пропитание, что пищу добывать не надо. Понятно, что они будут идти по привычке туда, где их накормят. Просто не надо этого делать», – посоветовала собеседница «Радио 1».
Она также рассказала, как зимуют кабаны в Подмосковье.
«Никаких нор или домов у них нет. Есть лежанки, их сразу видно. Они очень отличаются от лежанок лосей», – отметила лесничий.
По словам Струковой, кабан – животное опасное, оно может и убить. Но дикий зверь никогда не станет нападать, если не видит для себя опасности. Он просто разворачивается и уходит.
«Поэтому не надо пытаться пугать его, кричать. Нужно просто остановится постоять и тихонечко уйти своей дорогой, не привлекая внимания. Если животное уже побежало к вам, шансов не пострадать мало. А если самка ещё и с детёнышем, опасность возрастает вдвое – материнской инстинкт никто не отменял. Поэтому нельзя пытаться подойти к кабану ближе, чем на 30 метров, пытаться с ним сфотографироваться», – заключила собеседница «Радио 1».
Ранее сообщалось, что в Мытищах в конце прошлого года дикие кабаны начали выходить в жилые кварталы со стороны национального парка «Лосиный остров». В администрации муниципалитета выяснили, что это связано с подкармливанием животных местными жителями. 19 января власти Мытищ заключили контракт со специализированной организацией, и начался отлов животных. Их вернули в естественную среду.

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#животные
#природа
#лес
#лесник
#московская область
#подмосковье
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«Детям нужна радуга»: Общественная палата РФ сделала неожиданные заявления об ЛГБТ*
В Общественной палате предложили обучать специалистов по ЛГБТ* в вузах МВД
07 февраля 2024, 16:38

Фото: iStock/Irina_Geo

7 февраля в Общественной палате прошли слушания на тему: «Система мер по предупреждению и пресечению пропаганды ЛГБТ* в подростковой и молодежной среде». Сколько детей смотрят порно в России, и почему участники заседания назвали общество назвали «больным», читайте в материале «Радио 1».

Движение ЛГБТ*: цели


30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Идеология движения состоит в пропаганде нетрадиционных ценностей, толерантном отношении к представителям сексуальных меньшинств, и интеграции ЛГБТ в общество.

В США движение зародилось в 1984 году и его цель состояла в ограничении рождаемости. Об этом в ходе заседания рассказала заведующая отделом международной наукометрии Института развития образовательной политики Виктория Аршинова.

«Несмотря на то, что ЛГБТ* существует более 40 лет, в России традиционные ценности все равно преобладают. Для восьми из десяти россиян важно видеть Россию страной, в которой такие ценности сохранены», - сообщила Аршинова.

Она также предложила при образовательных учреждениях МВД ввести направление, на котором будут обучаться будущие эксперты по выявлению ЛГБТ*-пропаганды, так как для этого нужны специальные знания в области психологии, философии, лингвистики и т.д.
Министерству просвещения Аршинова рекомендовала ввести образовательные программы о половом воспитании, а Министерству науки выработать меры по раннему выявлению деструктивной деятельности среди обучающихся.

Порнография с аниме и фурри популярны среди детей


В ходе заседания был поднят вопрос о популярности среди несовершеннолетних порнографических фильмов с нарисованными персонажами. Речь идет об аниме и фурри.

Аниме — это рисованная и компьютерная анимация, происходящая из Японии.

Фурри — это сообщество людей, которые интересуются искусством и культурой, связанными с антропоморфными животными — существами, обладающими человекоподобными чертами.

По мнению общественников, подобные персонажи и видео с запрещенным контентом с ними находятся в открытом доступе. Количество запросов на порнографию в интернете превысило 32 миллиона за месяц, более 5 миллионов запросов по порнографии аниме.

Подробностей о том, почему несовершеннолетних интересуют порнографические видео именно с героями аниме и фурри, общественники не привели.


Радуга не должна ассоциироваться с ЛГБТ*


Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению и воспитанию Наталья Агре заявила, что несмотря на усилия школы и всего общества, в СМИ существует неоднозначная политика.

«Программу “Четыре свадьбы” снимают так, что не то, что не хочется потом играть свадьбу, а вообще выходить замуж или жениться» - заявила Агре.

Она подчеркнула, что во всех типах СМИ нужно транслировать традиционные ценности, а также увеличить число детских и семейных каналов.

Агре также добавила, что радуга, которая является символом ЛГБТ*, является необычным природным явлением для детей, и она не должна ассоциироваться с каким-либо движением.

«Детям нужна радуга, им нужно вернуть то, что у них похитили», - заключила эксперт.

В ходе заседания также было обращено внимание на то, что порнографию смотрят в том числе взрослые, поэтому нужно лечить больное общество.

Общественники призвали не просто запрещать пропаганду ЛГБТ*, но и придумать то, что может ее заместить.

«Запретить можно, но что взамен? Как сделать семейными ценности модными? Как сделать так, чтобы женщины были ориентированы на материнство, а мужчины были мужчинами», - задались вопросом участники заседания.

Каких-либо конкретных предложений, направленных на решение подобных вопросов, участниками заседания озвучено не было.

Спорт поможет воспитать детей правильно


Председатель Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации Раиса Терехина заявила, что спорт – это та среда, где детей можно воспитать правильно.

«Педагоги приучают в спорте детей трудиться, поэтому у них не остается времени на то, чтобы поддаваться дурному влиянию. У детей формируется отношение к родителям, взрослым, они понимают, что такое поднимать флаг страны, для них это норма жизни», - отметила Терехина.

Число преступлений в отношении детей растет


Кандидат юридических наук, криминолог, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте Российской Федерации Елена Тимошина заявила, что в России растет число преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Она назвала ряд причин, по которым это происходит, среди них: снижение авторитета родителей среди подростков, непослушание, бесконтрольное знакомство детей в социальных сетях.

Тимошина добавила, что установление лиц, которые совершают преступления против детей усложняется тем, что существуют удаленные сообщения, секретные чаты, полная анонимность.

По ее мнению, из образовательных программ необходимо исключить западную терминологию. В частности, речь идет о таких терминах как толерантность и гендер, которые отсылают к нетрадиционным отношениям и их принятию обществом.

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