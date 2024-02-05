Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Клуб «Динамо-Электросталь» из Подмосковья стал чемпионом России по индорхоккею

Клуб «Динамо-Электросталь» из Подмосковья стал чемпионом России по индорхоккею

05 февраля 2024, 15:41
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Досрочную победу во втором туре чемпионата России по индорхоккею обеспечила себе подмосковная команда «Динамо-Электросталь» игрой без единого поражения, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Спортсмены из Электростали не проиграли ни одного турнирного матча, набрав 30 очков из 30 возможных. Данный трофей стал для них пятым подряд», — отмечается в сообщении.
Кроме того, отдельные награды получили два игрока областного клуба: лучшим игроком чемпионата признали Сергея Лепешкина, а Никита Дворецкий стал лучшим бомбардиром турнира.


Ранее сообщалось, что женский чемпионат России по индорхоккею также выиграли спортсменки «Динамо-Электросталь».

Читайте также:

Баскетболисты из Химок завоевали серебро международного турнира

В Коломне прошли соревнования по зимней ловле среди спасателей

Подмосковные конькобежцы завоевали восемь медалей первенства России
#спорт
#хоккей
#электросталь
#чемпионат россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные баскетболисты смогли досрочно выйти в плей-офф чемпионата России
05 февраля 2024, 16:03

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

БК «Химки» досрочно вышел в плей-офф Суперлиги по баскетболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковная команда является лидером чемпионата с первых игр сезона. Баскетболисты клуба «Химки» одержали 21 из 23 побед.

«Игры плей-офф начнутся в апреле 2024 года, в которых примут участие 8 лучших команд по итогам регулярного сезона. Отметим, что в последнем туре против БК «Русичи» из Курска баскетбольный клуб «Химки» одержал уверенную победу со счетом 100:60, установив рекорд Суперлиги по передачам — 35», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

​Лучшим игроком января в подмосковной команде признан Федор Ключников.

Стоит отметить, что 11 февраля БК «Химки» проведет на домашнем паркете матч с БК «Новосибирск» , а 14 февраля — БК «Барнаул». Начало игр в 19:00.

Читайте также:

Клуб «Динамо-Электросталь» из Подмосковья стал чемпионом России по индорхоккею

Назван топ-5 зимних занятий проекта «Активное долголетие»

Баскетболисты из Химок завоевали серебро международного турнира
#химки
#рекорд
#матч
#бк химки
#игры
#новосибирск
#подмосковье
#баскетбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван топ-5 зимних занятий проекта «Активное долголетие»
05 февраля 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Лыжи, коньки и кёрлинг вошли в список наиболее популярных зимних занятий подмосковного проекта «Активное долголетие». Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Что касается зимних видов спорта, то долголеты больше всего посещают каток и встают на лыжи. Это 8 тысяч жителей старшего возраста. Также популярны тюбинг, катание в упряжке и кёрлинг. Число участников проекта растёт. По последним данным, их уже более 307 тысяч», – отметила Болатаева.
В подмосковном Минисоцразвития добавили, что этой зимой участники проекта «Активное долголетие» посещают Международную выставку-форум «Россия». Там уже побывали более 1,6 тысяч жителей старшего поколения. Экскурсии на выставку продолжатся до апреля.

В министерстве напомнили, что проект «Активное долголетие» работает во всех городских округах Московской области. Его участниками могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55.

Ознакомиться со всеми видами занятий и записаться можно на портале проекта.

Читайте также:

Активные долголеты из Каширы украшают город «тёплым граффити»

Число участников подмосковного проекта «Активное долголетие» превысило 300 тыс

На выставке ВДНХ «Семья. Работа. Долголетие» были представлены лучшие подмосковные проекты
#минсоцразвития мо
#активное долголетие
#пенсионеры
#спорт
#зима
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Баскетболисты из Химок завоевали серебро международного турнира
05 февраля 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мужская команда Khimki Power заняла второе место на международном турнире по баскетболу 3х3 Palova-Snowball им. Николая Ермашова, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участие в соревнованиях принимали 12 мужских и восемь женских команд из России и Белоруссии. Подмосковная мужская команда Khimki Power вышла в финал и в битве с белорусским «Шахтёром» проиграла со счётом 18:13. В итоге спортсменам из Московской области досталось серебро турнира», — говорится в сообщении.
Женская команда Khimki Power, представляющая Подмосковье, уступила соперницам в четвертьфинале.

Турнир 3×3 Palova-Snowball им. Николая Ермашова проводился в Минске 3 и 4 февраля.

Читайте также:

Подмосковные конькобежцы завоевали восемь медалей первенства России

Олимпийский чемпион Поветкин провёл тренировку для юных подольских боксёров

Всеволод Шумков выиграл пояс IBA на вечере бокса в Серпухове
#спорт
#баскетбол
#химки
#турнир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Коломне прошли соревнования по зимней ловле среди спасателей
05 февраля 2024, 12:47

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

XXI турнир по зимней рыбной ловле среди пожарных и спасателей прошел в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования проводились 3 февраля в Коломне на реке Оке.

«В соревнованиях приняли участие сотрудники федеральной противопожарной службы Московской области, государственного пожарного надзора, учебных заведений МЧС России, команды Специальных управлений ФПС МЧС России, ВДПО, ГКУ «ПСЦ» г. Москвы, ГКУ МО «Мособлпожспас», МВД России, Росгвардии и ветераны пожарной охраны. Всего 46 команд», — отметили в ведомстве.

По итогам турнира первое место в командном зачете завоевала команда «Плотва» 14 ПСО ФПС ГПС, на втором месте расположились ПСЧ-261 (с) ТУ №11 ГКУ МО «Мособлпожспас» и замкнули тройку лидеров команда 8 ПСО ФПС ГПС.

В личном зачете наилучший результат показал Кузнецов Дмитрий ПСЧ-261 «Мособлпожспас», второе место у Кузнецова Сергея «Плотва» 14 ПСО ФПС ГПС, и бронза у Телякова Александра ГУ МЧС России по Московской области.

Читайте также:

Подмосковные тяжелоатлеты стали призерами Кубка России

Всеволод Шумков выиграл пояс IBA на вечере бокса в Серпухове

В Московской области прошло юношеское первенство по пожарно-спасательному спорту
#мо
#мвд
#мчс
#мособлпожспас
#ветераны
#соревнования
#сотрудники
#рыбалка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные конькобежцы завоевали восемь медалей первенства России
05 февраля 2024, 11:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Все четыре золотые награды завевала Анастасия Семёнова. Она стала первой в масс-старте на десять кругов, в многоборье и на дистанциях 1500 и 1000 метров», — говорится в сообщении.
Серебро в копилку подмосковной команды принесла Елизавета Губарева в масс-старте на десять кругов. Кроме того, второе место представительницы Московской области взяли в командном спринте.

А бронзовые награды достались подмосковным юниорам Артёму Весёлкину, Владимиру Гилюку и Родиону Антипину в командной гонке и командном спринте.

Читайте также:

Олимпийский чемпион Поветкин провёл тренировку для юных подольских боксёров

Всеволод Шумков выиграл пояс IBA на вечере бокса в Серпухове

Подмосковные тяжелоатлеты стали призерами Кубка России
#конькобежный спорт
#первенство
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Олимпийский чемпион Поветкин провёл тренировку для юных подольских боксёров
05 февраля 2024, 10:57

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Чемпион мира и Олимпиады, двукратный чемпион Европы Александр Поветкин провёл открытую тренировку по боксу для юных подольчан. 50 спортсменов приехали узнать профессиональные секреты. Их поддержали родные и жители городского округа, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
«Сегодня ребята увидели, что я такой же человек, как и они, и добиться успеха – в их силах. Спорт воспитывает. И пусть чемпионами станут не все, но каждый будет хорошим человеком», – сказал Поветкин, слова которого Артамонов приводит в своём телеграм-канале.
14-летний Владислав Герасимов два года назад оставил тяжёлую атлетику, чтобы научиться защищать себя и близких. Сейчас он тренируется в спортшколе «Весна» в Климовске, участвует в муниципальных и областных соревнованиях. ​​
«Очень обрадовался, что такой профессионал, как Поветкин, приедет делиться опытом. Вместе с друзьями из моей команды познакомился с его техникой, приёмами», – поделился Владислав.
На тренировке все желающие могли увидеть награды легенды российского спорта, сделать фото. В завершении участники тренировки получили в подарок боксёрские перчатки, а зрители – плакаты с автографом Поветкина по прозвищу Русский Витязь.

Читайте также:

Олимпийский чемпион Поветкин стал гостем Всероссийского боксёрского форума в Серпухове

Всероссийский боксёрский форум в Серпухове собрал более 500 участников

Всеволод Шумков выиграл пояс IBA на вечере бокса в Серпухове
#спорт
#бокс
#подольск
#григорий артамонов
#тренировки
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Всеволод Шумков выиграл пояс IBA на вечере бокса в Серпухове
05 февраля 2024, 10:35

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Трёхкратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года Всеволод Шумков завоевал профессиональный пояс Международной боксёрской ассоциации. Он победил финалиста чемпионата мира в Ташкенте, кубинца Сайделя Хорта. Так закончился главный бой вечера бокса серии турниров «Ночь чемпионов IBA», сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
«Вечер бокса во Дворце спорта «Надежда» был по-настоящему зрелищным. Семь поединков подарили зрителям яркие эмоции. На ринге встретились боксёры со всего мира. Бесконечные овации и поддержка трибун стали главной наградой для всех участников», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он поблагодарил президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва и генсека Федерации бокса России Татьяну Кириенко за масштабный праздник спорта.

Вечер бокса прошёл в рамках IV Всероссийского боксёрского форума, который был организован в Большом Серпухове. На него собрались более 500 делегатов из 89 региональных федераций.

Читайте также:

Подмосковные тяжелоатлеты стали призёрами Кубка России

Всероссийский боксёрский форум в Серпухове собрал более 500 участников

Олимпийский чемпион Поветкин стал гостем Всероссийского боксёрского форума в Серпухове
#сергей никитенко
#серпухов
#бокс
#спорт
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные тяжелоатлеты стали призерами Кубка России
05 февраля 2024, 09:38

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Семь медалей завоевали тяжелоатлеты Подмосковья на Кубке России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Туле с 26 января по 2 февраля проходил Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Беларуси и России.

По итогам соревнований подмосковные спортсмены выиграли две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

«Варвара Кузьминова из Богородска выиграла золото в весовой категории 76 кг. Ещё одну золотую медаль выиграла Александра Фурдик из города Видное в весе 45 кг. Серебряными призерами Кубка России стала Яна Кондрашова из Малаховки в весовой категории 64 кг и Евгения Гусева изт Люберец в весе 71 кг», — поделились в министерстве.

Кроме этого, бронзу Кубка России выиграли Мария Колесова и Егор Пушмин из Ногинска, Софья Врагова из Старой Купавны.

Читайте также:

Российский вратарь Шестеркин победил в Матче звезд НХЛ

Олимпийский чемпион Поветкин стал гостем Всероссийского боксёрского форума в Серпухове

В подмосковном лыжном марафоне «Николов Перевоз» примут участие более 800 человек
#медали
#кубок россии
#спортсмены
#подмосковье
#тяжёлая атлетика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лидер Западной конференции СКА победил в Уфе «Салават Юлаев»
04 февраля 2024, 17:54

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

В очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке уступил лидеру Западной конференции СКА. Для клуба из Санкт-Петербурга эта победа стала пятой подряд.
Уфимцы идут на третьем месте в Восточной конференции, имея в своём активе 79 очков после 59 проведённых матчей. СКА начал игру активно, сразу завладев инициативой и по-хозяйски расположившись в зоне соперника, хотя игра-то как раз была гостевой. На 6-й минуте Валентин Зыков использовал численное преимущество, полученное его командой после удаления у соперника. На 17-й минуте Василий Глотов ещё раз реализовал большинство.

Во втором периоде хоккеисты из города на Неве забросили ещё две шайбы, на 32-й и 34-й минутах, на этот раз в равных составах. После четвёртой пропущенной шайбы голкипер уфимцев Александр Самонов уступил своё место Илье Ежову. Интересно, что оба вратаря в разное время выступали за СКА.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Замена вратаря сработала. Во втором периоде зрители заброшенных шайб больше не увидели, а вот в третьем «Салават Юлаев» наконец проснулся и едва не совершил камбэк со счёта 0:4. Сначала, как и питерцы, хоккеисты из Уфы дважды реализовали большинство. Оба раза, на 41-й и 46-й минутах, отличился Александр Шаров. На 52-й минуте отличился ещё один бывший игрок СКА Динар Хафизуллин.

Играть оставалось ещё больше восьми минут и клуб из столицы Башкортостана отчаянно пытался уйти от поражения. На последней минуте уфимцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, устроили мощный финальный штурм, но армейцы с Невы удержали победу, хотя и изрядно потрепали нервы своим болельщикам. СКА сохранил лидерство в Западной конференции, одержав пятую победу подряд.

Читайте также:

НХЛ проведет турнир сборных без участия России

Российский вратарь Шестеркин победил в Матче звезд НХЛ

ФНС приостановила все операции по счетам хоккейного клуба «Салават Юлаев»
#зрители
#клуб
#игра
#лидерство
#хоккей
#кхл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф