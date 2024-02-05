Клуб «Динамо-Электросталь» из Подмосковья стал чемпионом России по индорхоккею

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Досрочную победу во втором туре чемпионата России по индорхоккею обеспечила себе подмосковная команда «Динамо-Электросталь» игрой без единого поражения, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Спортсмены из Электростали не проиграли ни одного турнирного матча, набрав 30 очков из 30 возможных. Данный трофей стал для них пятым подряд», — отмечается в сообщении.Кроме того, отдельные награды получили два игрока областного клуба: лучшим игроком чемпионата признали Сергея Лепешкина, а Никита Дворецкий стал лучшим бомбардиром турнира.
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