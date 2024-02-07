Гребцы из Подмосковья завоевали три медали чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Золото подмосковной команде принесла Мария Жовнер — она стала лучшей в категории «гребля-индор – лёгкий вес» на дистанции 2 тысячи метров. Ещё одну медаль — бронзовую — в той же категории завоевала ещё одна подмосковная спортсменка: Екатерина Костюхина», — говорится в сообщении.
Третью медаль чемпионата получил Михаил Арешкович, занявший нижнюю ступень пьедестала в соревнованиях среди мужчин на дистанции 2 тысячи метров.
Всего Московскую область на чемпионате представляли девять спортсменов из Коломны и Бронниц. Соревнования проводились в Москве со 2 по 4 февраля.
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