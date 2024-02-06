В Подмосковье открылась регистрация на лыжные гонки на Кубок Александра Большунова

Фото: Фотобанк МО/Владислав Башкиров
Регистрация на Кубок трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова по лыжным гонкам открылась во вторник 6 февраля, соревнование состоится 20 февраля в деревне Головино городского округа Истра, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На турнире свои силы проверят юные лыжники. Возраст участников — до 18 лет. Для шести возрастных категорий подготовят пять различных дистанций от 500 метров до пяти километров», — отмечается в сообщении.Участие в гонке бесплатное, количество мест ограничено. Зарегистрироваться на гонку можно онлайн — по ссылке.
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