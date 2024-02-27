В Подмосковье провели обучающее мероприятие «МедиаРост» для активистов

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье прошел интенсив для медиаактивистов «МедиаРост». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие проходило в Шаховской школе. В нем приняли участие порядка 60 медиаактивистов из 7 городских округов региона.
Для участников были подготовлены различные мастер-классы и разборы кейсов, которые могут случиться с ними в реальной жизни.
Стоит отметить, что также в рамках мероприятия прошла встреча активистов с с делегатами II Съезда Движения Первых.
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Для участников были подготовлены различные мастер-классы и разборы кейсов, которые могут случиться с ними в реальной жизни.
«Мы все здесь увлекаемся созданием контента, поэтому узнать новые «фишки» для его создания было очень полезно. Особенно если учесть, что многие из нас в будущем рассматривают карьеру именно в сфере медиа. Медиасреда развивается очень быстро, и мы должны успевать за ней. Так что такое обучение действительно принесет свои плоды, а возможность познакомиться с таким количеством людей, разделяющих общие интересы, — это отличный бонус», — поделился один из участников интенсива.
Стоит отметить, что также в рамках мероприятия прошла встреча активистов с с делегатами II Съезда Движения Первых.
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Мира Полтева