В Подмосковье стартовал итоговый этап чемпионата по дисциплине «Кинология»

«Пешеходные ограждения были отремонтированы в деревне Овсянки Рузского округа, на Грузовой улице в Пущине, улице Ленина в Озёрах, Волоколамском шоссе в Красногорске, на Московской улице в Можайске, Томилинской улице в Дзержинском, а также на проспекте Пацаева и Лихачёвском шоссе в Долгопрудном», — говорится в сообщении.

