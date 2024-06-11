В Подмосковье стартовал итоговый этап чемпионата по дисциплине «Кинология»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье стартовал итоговый этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» по дисциплине «Кинология». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнования проводятся в Губернском колледже Серпуховского городского округа. В отборочный этап прошли представители Московской, Ярославской, Ростовской, Белгородской и Рязанской областей, Краснодарского края и Республики Бурятия.
Стоит отметить, что чемпионат «Профессионалы — 2024» является уникальной возможностью продемонстрировать своё мастерство и умения на межрегиональном уровне.
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«Конкурсные задания включают в себя несколько этапов: уход за собаками, разведение и отбор пород, подготовка и использование собак в различных службах, проведение испытаний и соревнований, а также участие в определении основных показателей оказания услуг в сфере кинологии», — рассказали в пресс-службе.
Стоит отметить, что чемпионат «Профессионалы — 2024» является уникальной возможностью продемонстрировать своё мастерство и умения на межрегиональном уровне.
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Мира Полтева