Участникам Съезда детских врачей Подмосковья рассказали о работе Детского центра им. Рошаля

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приветствовал в видеообращении участников V Съезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство», который открылся в Доме правительства Подмосковья. Своё приветствие направил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, именем которого назван Детский клинический центр в Красногорске. Две недели назад его посетил перед открытием президент Владимир Путин.
«При поддержке президента мы построили этот детский центр и очень надеемся, что он станет родным, в том числе, для каждого из участников съезда, Наша задача – максимальная открытость. Все практики, включая зарубежные, для нас очень ценны. Если мы будем их внедрять, это поможет огромному количеству наших ребятишек», – сказал, открывая съезд, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – флагманский проект Подмосковья в сфере здравоохранения. Он координирует все детские учреждения региона. В клинике собрана сильная команда специалистов, приехавших со всей России. Они оказывают медицинскую помощь по 28 медицинским профилям.
В центре установлено современное оборудование, действует робот-ассистированная операционная – таких в стране всего три. В ДКЦ также созданы центры внутрисосудистой детской хирургии и телемедицины. Недавно было подписано соглашение с фондом «Защитники Отечества». Теперь все дети участников СВО смогут получать в ДКЦ высокотехнологичную медицинскую помощь.
Ежегодно в стационарах центра будут лечиться около 15 тыс. юных пациентов, а проходить обследования или консультации – 150 тысяч детей, причё м не только из Московской области, но и со всей России. Накануне съезда его участники и гости побывали в ДКЦ им. Рошаля, поговорили с коллегами и обменялись впечатлениями.
«Мы показали гостям операционный и реанимационный блоки, телемедицинский центр, палаты. У нас уникальные операционные – они не только для нашего региона, но и для всей страны. Огромное спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, потому что это была его идея. С коллегами мы вчера также провели интересное совместное заседание, обменялись контактами и договорились о проведении телемедицинских консультаций с несколькими регионами», – отметила главврач ДКЦ имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.Она добавила, что в форуме участвует весь коллектив центра. Медики представят около 10 докладов.
Съезд продлится три дня. В нём участвуют около 1 тыс. врачей. Это педиатры, неонатологи, гастроэнтерологи, хирурги и другие специалисты. Кроме того, в режиме онлайн к форуму подключились ещё порядка 8 тыс. медиков из 72 регионов России и 24 стран – от Белоруссии и Узбекистана до Канады и Австралии.
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Лора Луганская