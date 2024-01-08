Убийцы на Porsche расстреляли мужчину в Подмосковье

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На парковке торгового центра в подмосковном Ногинске неизвестные застрелили мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Преступление было совершено минувшей ночью. Очевидцы рассказали, что стрелявший подбежал к автомобилю, открыл дверь и пять раз выстрелил в водителя. Жертву вытащили из машины, однако мужчина смог вырваться и убежать. Пострадавший самостоятельно добрался в больницу, однако его ранения оказались не совместимы с жизнью, вследствие чего он скончался.
Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Porsche Cayenne.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Нападавшие разыскиваются.
Также известно, что в автомобиле с погибшим находилась женщина. Подробностей о ее состоянии не приводится.
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Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Porsche Cayenne.
Также известно, что в автомобиле с погибшим находилась женщина. Подробностей о ее состоянии не приводится.
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Анастасия Крестьянова