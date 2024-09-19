Подмосковье состоялись учения по устранению последствий массовых отключений электричества

Фото: Министерство энергетики Московской области
В Электростали, Подмосковье, под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина состоялись командно-штабные учения по устранению последствий массовых отключений электросетей, сообщает Министерство энергетики Московской области.
«Сегодня с командой Минэнерго МО работали в Электростали. Здесь провели очередную противоаварийную тренировку электросетевого комплекса округа, отработаливзаимодействие по ликвидации последствий массовых отключений электричества, детально разобрали проблемные вопросы. Будем такие мероприятия проводить и дальше», — отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Согласно сценарию учений, на некоторых энергетических объектах возникли технические проблемы, что привело к отключению электроэнергии для более чем 28 тысяч человек и 84 социально значимых объектов в Электростали и частично в Ногинске (Богородский городской округ).
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Дайана Хусинова