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В Жуковском прошли командно-штабные учения по ликвидации техногенной ЧС на «Теплоцентрали»

19 сентября 2024, 10:47
Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Сегодня в Жуковском состоялись командно-штабные учения на тему «Действия органов управления городского звена МОСЧС при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера и ее последствий на пожаровзрывоопасном объекте МП "Теплоцентраль"», сообщает пресс-служба администрации г. о. Жуковский.
В мероприятии принял участие глава города Борис Аубакиров, а для устранения аварии были задействованы нештатные аварийно-спасательные формирования предприятия (медицинские, противопожарные, разведывательные) и городские экстренные службы.

Согласно сценарию, из-за отказа контрольно-измерительных приборов и автоматики пламя горелки котла в водогрейной котельной погасло, произошёл выброс природного газа и образовалось облако газовоздушной смеси. В результате отказа газоанализатора и клапана-отсекателя на газопроводе-вводе и при наличии источника возгорания произошёл взрыв природного газа в топке котла и взрыв облака ГВС. В зоне аварии оказались пострадавшие.



«Учения прошли успешно, все задействованные в них службы сработали слажено и уложились в установленные нормативы», — отметил глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.
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#подмосковье
#жуковский
#мчс
#учения
#спасатели
В Дедовске проведут реконструкцию ВЗУ
19 сентября 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Водозаборный узел (ВЗУ) в городе Дедовск округа Истра ожидает реконструкция, подряд на работы выставлен на электронные торг, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести реконструкцию водозаборного узла №1 в Дедовске, в рамках которой предусмотрено строительство станции обезжелезивания в отдельном павильоне и строительство двух резервуаров чистой воды. В результате реконструкции производительность ВЗУ должна составить 7500 кубических метров питьевой воды в сутки», — говорится в сообщении.
Работы должны быть завершены в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 272 миллиона 102 тысячи 640 рублей. Заявки принимаются до 30 сентября.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#вода
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«Максимальный психоз»: В ГД оценили возможность повторения ливанского «пейджер-теракта» в РФ
Депутат ГД Деньгин: нужно проверить поступаемые в РФ гаджеты на уровне Роскачества
19 сентября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

В Ливане произошли массовые взрывы, которые затронули различные устройства, такие как пейджеры, телефоны, радиостанции и другие электронные приборы.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, член Комитетa Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Деньгин Вадим Евгеньевич в беседе «Радио 1» ответил на вопрос о том, могли ли такие устройства быть ввезены в Россию.

«Безусловно, необходимо проводить проверку, так как такой прецедент действительно имеет место быть. Люди погибли, получили увечья — это чудовищно и страшно. Безусловно, закрадывается мысль, может ли такое случиться с другими устройствами, такими как телевизоры или пылесосы», — сказал Деньгин.
По его мнению, нет смысла сеять массовую истерию, поскольку в России существуют такие организации, как Ростест, а также множество других, занимающихся проверкой и тестированием устройств. Он отметил, что если такая ситуация действительно имеет место быть, следует учитывать это и принимать меры для её предотвращения.

«Тем более, когда они попадают на территорию Российской Федерации, учитывая, что отношение со стороны недружественных стран к нам не лучшее. Стоит задуматься, какие именно устройства поступают к нам в страну и какое программное обеспечение», — пояснил эксперт.
Вслед за пейджерами в Ливане взрываются рации, бытовая техника и автомобили: Детали кровавой акции
Вслед за пейджерами в Ливане взрываются рации, бытовая техника и автомобили: Детали кровавой акции
Он подчеркнул, что Россия поддерживает использование отечественного программного обеспечения и приняла множество законодательных актов, которые способствуют его внедрению в соответствующих организациях на территории РФ.

«Мысль, активно обсуждаемая в пабликах и на радиостанциях, действительно имеет значение. Как, не дай Бог, это может произойти. Нужно проверить соответствующие устройства через организации и быть начеку. Необходимо понимать, что случится может всякое», — добавил специалист.
Он подчеркнул, что не стоит доводить ситуацию до «максимального психоза». Эксперт рассказал, что многие люди считают, что за ними ведется наблюдение через бытовые устройства. В таких случаях важно привлечь специалистов, способных выявить это.

Кроме того, по его словам, необходимо проводить проверки на уровне Роскачества и информировать граждан о том, что данный товар не прошел Ростест. Это будет означать, что содержимое прибора неизвестно, и непонятно, какие последствия могут возникнуть с ним в будущем, включая риск слежки, заключил депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям для всего мира.

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#россия
#проверки
#эксперт
#товар
#меры
#депутат
#атака
#рф
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ВрИП главы Раменского городского округа Эдуард Малышев вручил паспорта 14-летним ребятам
19 сентября 2024, 11:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Раменский

Временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев организовал вручение паспорта гражданина Российской Федерации для пятнадцати молодых жителей Раменского района, сообщает пресс-служба администрации г. о. Раменский.
В своей речи он отметил, что теперь эти молодые люди будут активно участвовать в общественной жизни муниципалитета.

Получение паспорта символизирует не только обретение прав, но и осознание ответственности за свои поступки. Этот важный документ открывает перед ними много новых возможностей. На церемонии присутствовали не только ребята, но и их родители, которые поддерживали их в этот важный момент.

«Поздравляю ребят с таким важным и значимым событием! Желаю жить в согласии с законом, гордиться своей страной и всегда оставаться её патриотами!» — написал ВрИП главы Раменского городского округа Эдуард Малышев.

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#раменский городской округ
#паспорт
#закон
#церемония
#права
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Медицинские работники в Московской области могут получить компенсацию за аренду жилья
19 сентября 2024, 10:35

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской области медицинские работники, не имеющие собственного жилья, могут получить компенсацию за аренду жилья. Ежемесячная выплата в размере 20 тысяч рублей доступна для представителей 35 профессий, включая фельдшеров, рентгенологов и медсестёр. Супружеские пары медицинских работников также могут претендовать на сумму до 30 тысяч рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Компенсация аренды жилья — одна из самых востребованных мер соцподдержки медработников у нас в регионе. Стать участниками программы могут как действующие, так и новые сотрудники и за время ее действия ей воспользовались более 12 тыс. врачей», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Для получения выплаты медицинские работники должны соответствовать определённым условиям. Они должны работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Министерству здравоохранения Московской области, и находиться на территории региона. Также у супругов и детей заявителя не должно быть своего жилья в Подмосковье. Важно отметить, что они не должны пользоваться помещениями коммерческого, социального или специализированного найма, а также получать денежную компенсацию за аренду жилья от администраций городских округов.

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале государственных услуг.

Кроме того, в Московской области существуют и другие программы социальной поддержки медицинских работников, такие как «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие.

Более подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.

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#подмосковье
#земля
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В Старой Купавне построили два дома для переселенцев из аварийного жилья
19 сентября 2024, 10:34

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство двух девятиэтажных домов с квартирами для переселенцев из аварийного жилья завершено на улице Чкалова в городе Старая Купавна Богородского округа, новостройки ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Скоро здесь смогут справить новоселье 345 человек (128 семей), проживающих в аварийном жилом фонде общей площадью более 5,5 тыс. квадратных метров», — уточнили в министерстве.
В новых квартирах сделана числовая отделка, установлена сантехника и электроплиты. Прилегающая территория благоустроена, там установлены спортивная и детская площадки, есть зоны для отдыха и парковка на 135 мест.

Ключи от новых квартир переселенцы из аварийных домов, расположенных на улицах Шевченко, Кирова, Матросова, Текстильщиков, Чехова, Чапаева и Октябрьской, получат до конца сентября.

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#минстройкомплекс мо
#строительство
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Услугу по вывозу ненужных веще на госпортале Подмосковья снабдили картой
19 сентября 2024, 10:17

Фото: iStock/dusanpetkovic

Онлайн-карту с пунктами по сбору вторсырья открыли на портале госуслуг Московской области: этой картой дополнен сервис «Вывоз ненужных вещей», сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.

«Сервис «Вывоз ненужных вещей» работает на региональном госпортале Подмосковья чуть меньше месяца. За это время через него оформили свыше 200 заявок на вывоз старой мебели, сантехники и других предметов быта. Теперь сервис дополнили интерактивной картой, на которой отмечены 668 точек приёма небольшого вторсырья, вывоз которого заказать нельзя», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Опция «Вывоз ненужных вещей» размещена на областном портале госуслуг в разделе «Сервисы». Если в списке предметов на вывоз не оказалось подходящего, пользователь может воспользоваться интерактивной картой, найти ближайший к нему пункт по сбору вторсырья и отнести туда ставшие ненужными вещи самостоятельно.

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#цифровизация
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#подмосковье
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Путин поручил создать фонд для сохранения исторического облика Сергиева Посада
19 сентября 2024, 10:13

Фото: istockphoto/wastesoul

Фонд, чтобы воссоздать и сохранить исторический облик Сергиева Посада, поручил создать президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на сайте с официальными правовыми актами.
«…Утвердить прилагаемый состав (прилагается) архитектурно-художественного совета фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области», — сказано в документе.

Состав ответственных за выполнение распоряжения утвержден премьером Михаилом Мишустиным.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин распорядился построить вокзал в Сергиевом Посаде. Список поручений можно найти на сайте Кремля. Кроме того, в городе на земле за рубль будет запущено производство станций пожаротушения.

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#россия
#подмосковье
#сергиев посад
#новости подмосковья
#владимир путин
#фонд
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Жители Подмосковья приобрели государственные земли для садоводства и строительства жилья
19 сентября 2024, 10:02

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Министерство имущественных отношений Московской области сообщило о заключении двух договоров купли-продажи с жителями на покупку земельных участков в городских округах Истра и Домодедово.
В Истре был выкуплен участок площадью 1205 квадратных метров с категорией «земли сельскохозяйственного назначения» и разрешённым использованием для садоводства за 33,7 тысячи рублей, а в Домодедово участок площадью 994 квадратных метра под индивидуальное жилищное строительство за 37,2 тысячи рублей.

Физические и юридические лица имеют возможность приобрести или арендовать земельные участки на территории Московской области через торги.

Информация о доступных участках размещается на порталах ЕАСУЗ и официальном сайте администрации.

Для подачи заявки необходимо предоставить номер извещения о торгах, копию паспорта и доверенность (если заявитель представляет интересы другого лица).

Услуга предоставляется бесплатно.

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В жилом комплексе «Кембридж» планируется построить 18 новых таунхаусов
19 сентября 2024, 10:01

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Истре, Московская область, запланировано строительство 18 новых таунхаусов в коттеджном посёлке «Кембридж», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В «Кембридже» функционирует детский сад с развивающими группами, основанными на методике Монтессори, а также работают творческие студии для детей, где они могут заниматься вокалом, рисованием, акробатикой и театральным искусством.

В настоящее время на территории жилого комплекса идёт строительство школы на 594 ученика, уровень готовности которой составляет 68%.

Въездная группа выполнена в виде замка и включает в себя универмаг, салон красоты, аптеку, бытовые услуги и семейное кафе.

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#московская область
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