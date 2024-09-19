В Жуковском прошли командно-штабные учения по ликвидации техногенной ЧС на «Теплоцентрали»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Сегодня в Жуковском состоялись командно-штабные учения на тему «Действия органов управления городского звена МОСЧС при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера и ее последствий на пожаровзрывоопасном объекте МП "Теплоцентраль"», сообщает пресс-служба администрации г. о. Жуковский.
«Учения прошли успешно, все задействованные в них службы сработали слажено и уложились в установленные нормативы», — отметил глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.Читайте также:
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