Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье прошли учения по восстановлению электричества после ледяного дождя

В Подмосковье прошли учения по восстановлению электричества после ледяного дождя

02 августа 2024, 10:35
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Оригинал
Учения по ликвидации последствий массовых отключений электричества прошли на территории городского округа Коломна, в тренировочном мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств Московской области, сотрудники ресурсоснабжающих компаний, а также спасатели, полицейские и власти Коломны, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«По легенде учений, из-за ледяного дождя на фоне температуры воздуха -20 градусов произошли аварии и обесточилось 14 подстанций. Без электричества остались 14 тысяч жителей и 53 социально значимых объекта», — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий аварии был оперативно создан штаб и энергетики в режиме реального времени разработали план дальнейших совместных действий. Для обеспечения населения электричеством выехали дежурные бригады с 50 передвижными электростанциями.



«Результат учений положительный, все задачи выполнены. Мы можем быть уверены, что в случае реальных отключений снабжение потребителей электричеством будет восстановлено в кратчайшие сроки», — отметил вице-губернатор Московской области — глава областного Минэнерго Евгений Хромушин.
Учения помогли проверить навыки диспетчеров и аварийных бригад, а также отработать взаимодействие между различными ведомствами и службами.

Читайте также:

Подмосковную онлайн-карту отключений горячей воды посетили более 6,8 млн раз

В Мытищах установили ещё одну электрозарядную станцию

В программу догазификации включат более 1,4 тыс. подмосковных СНТ
#электричество
#отключение
#учения
#авария
#минэнерго мо
#коломна
#евгений хромушин
«Ростех» создал сверхпрочную антенну для монтажа поверх защитных «мангалов»
02 августа 2024, 11:33

Фото: istockphoto/AntonMatveev

Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал специальную высокопрочную антенну. Её, в частности, можно устанавливать поверх противодронной защиты («мангалов») и маскировочных сетей.
Это изделие может применяться широким спектром радиостанций и устанавливаться как на стационарные объекты, так и на подвижную технику, сообщила пресс-служба госкорпорации. Благодаря универсальному крепёжному основанию новую антенну можно смонтировать на любой поверхности. Для усиления прочности конструкции были использованы современные композитные материалы.

Новая система согласующе-трансформирующих устройств обеспечит стабильный приём и передачу сигнала при любых погодных условиях и в разных диапазонах частот. Новая антенна впервые будет представлена в рамках объединённой экспозиции холдинга «Росэлектроника» на форуме «Армия-2024».

Читайте также:

«Росэлектроника» разработала новый мобильный комплекс защиты от дронов «Леший»

В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе

Эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams
#армия
#служба
#техника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Не смогла сдержать слез: «шпионы» Анна и Артём Дульцевы вернулись в РФ, что о них известно
Осужденная в Словении за шпионаж семья Дульцевых вернулась в Россию
02 августа 2024, 10:24

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Президент РФ Владимир Путин встретил вернувшихся на родину соотечественников у трапа в столичном аэропорту Внуково. Россиян встречал почетный караул и красная ковровая дорожка. В материале «Радио 1» расскажем, кто такие Артем и Анна Дульцевы и за чтобы были арестованы.

Кто такие Анна и Артем Дульцевы

Анна и Артем Дульцевы прибыли в Словению в 2017 году, по данным западных информагентств — с паспортами аргентинских граждан, на имя Марии Майер-Муньос и Людвига Гиша.

После начала специальной военной операции в феврале 2022 года спокойно живущие Дульцевы привлекли внимание разведки некой европейской страны. Как пишут зарубежные СМИ, словенские спецслужбы призвали проверить пару. В ходе обысков на их компьютерах нашли защищенные каналы для связи с Москвой, которые не смогли взломать местные специалисты, и крупную сумму в личных вещах.

Следствие посчитало, что Гиш и Майер-Муньос сотрудники Службы внешней разведки РФ. Тогда же были раскрыты их настоящие имена.
Стало известно о проблемах со здоровьем возвращенного в РФ Селезнева
Стало известно о проблемах со здоровьем возвращенного в РФ Селезнева

Как жили Дульцевы

Анна Дульцева родилась в Нижнем Новгороде. В Аргентину россиянка приехала по документам на имя Марии Розы Майер-Муньос, которая якобы родилась в 1984-м в Греции в семье австрийца Йозефа Майера и мексиканки Канделарии Муньос.

Артем Дульцев родился и получил образование в республике Башкортостан. Как пишет Buenos Aires Times, в 2012 году мужчина прибыл в Аргентину из Уругвая по туристической визе под именем Людвиг Гиш.

В Буэнос-Айресе в 2015-м Людвиг Гиш женился на мексиканке Марие Розе Майер-Муньос. Иностранные СМИ также писали, что они обручились при двух свидетелях, которые представились, как выяснилось, фальшивыми именами.

В Аргентине у Дульцевых родились сын и дочь с разницей в два года. Очевидцы рассказывали, что с детьми они общались на испанском языке, с окружающими – на английском.

Там они проживали в районе Бельграно. Издание The Wall Street Journal обнародовало воспоминания владельца местного магазина, который сказал, что они всегда были вежливы и уважительны, товары оплачивали наличными.

В 2017-м Гиш и Майер-Муньос с двумя детьми переехали из Аргентины в словенский город в пригороде Любляны. Свой переезд они тогда объяснили боязнью преступности на улицах Аргентины, Словения показалась им подходящей для семейной жизни.

Тут Мария открыла онлайн-галерею. Людвиг — компанию по антивирусному программному обеспечению.
В РФ вернулся пожизненно осужденный в Германии экс-сотрудник ФСБ Красиков
В РФ вернулся пожизненно осужденный в Германии экс-сотрудник ФСБ Красиков

Задержание

5 декабря 2022 года Гиш и Майер-Муньос были задержаны агентством разведки и безопасности Словении по обвинению в шпионаже и фальсификации документов. Анне и Артему грозило до 8 лет лишения свободы за шпионаж, с возможностью условно-досрочного освобождения.

Как писал La Nacion, после ареста Дульцевых, опеку над их несовершеннолетними детьми взяли на себя власти Словении. Дети были отправлены в приемную семью и продолжали ходить в школу в Любляне.

31 июля 2024 года окружной суд Любляны приговорил россиян к одному году и пяти месяцам лишения свободы за шпионаж и трем месяцам лишения свободы за фальсификацию документов — срок, который они уже отбыли. Свою вину супруги признали.

1 августа они вернулись в Россию вместе с сыном и дочерью. Встреча семьи Дульцевых с российским президентом стала самой трогательной: Анна расплакалась, пока спускалась по трапу, а Путин обнял ее и по-дружески поцеловал в щеку. Ей и её дочке он подарил цветы.

Читайте также:

В посольстве рассказали о психологическом давлении на вернувшихся заключенных

Путин поблагодарил вернувшихся после обмена россиян за верность присяге

Шольц встретился в аэропорту с обменянными российскими политзаключенными
#суд
#дети
#задержание
#имена
#розы
#образование
#переезд
#товары
#сми
#город
#страны
#супруги
#следствие
#мужчина
#онлайн
#операции
#сотрудники
#рф
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За помощью к омбудсмену Фаевской за месяц обратились на личном приёме 17 человек
02 августа 2024, 10:14

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

17 жителей Московской области пришли в июле на приём к Уполномоченному по правам человека в Подмосковье Ирине Фаевской с просьбами помочь в решении ряда вопросов, касающихся прав на соцобеспечение, на жилище, на охрану здоровья и др., сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.
«По большинству вопросов приняты письменные обращения. Мы будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», — прокомментировала итоги личных приёмов Ирина Фаевская.
Она также добавила, что по некоторым вопросам уже направлены ходатайства должностным лицам.

Обратиться за помощью к омбудсмену Московской области можно по телефону 8 (498) 602-32-20, по электронной почте upchmo@mosreg.ru, прикрепив документы, отражающие суть проблемы, заполнить форму на сайте подмосковного омбудсмена или записаться на дистанционное консультирование на региональном портале госуслуг.

Читайте также:

Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с пациентами госпиталя им. Бурденко

Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с ветеранами боевых действий из ДНР

Фаевская провела приём граждан в пункте временного размещения в Подольске
#омбудсмен
#ирина фаевская
#приём
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ вернулся пожизненно осужденный в Германии экс-сотрудник ФСБ Красиков
02 августа 2024, 09:59

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

На территорию России вернулся отбывавший пожизненный срок в Германии россиянин Вадим Соколов (Красиков). Об этом сообщает РИА Новости.
«В рамках обмена на родину вернулся <…> гражданин РФ, известный под фамилией Красиков», — заявил источник информагентства.
Красиков известен тем, что ликвидировал чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который издевался и убивал российских военных. За это преступление россиян получил пожизненный срок в Германии.

Вечером в четверг, 1 августа, самолет с российскими гражданами прибыл из Анкары в Москву после обмена. Глава государства Владимир Путин встретил вернувшихся россиян у трапа.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн заявил, что сдержанные переговоры США и России могут принести плоды. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

В посольстве рассказали о психологическом давлении на вернувшихся заключенных

Путин поблагодарил вернувшихся после обмена россиян за верность присяге

Шольц встретился в аэропорту с обменянными российскими политзаключенными
#самолет
#преступление
#владимир путин
#новости
#рф
#сша
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность дорог Подмосковья утром 2 августа составила четыре балла
02 августа 2024, 09:42

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Плотность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 2 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы наблюдаются при проезде по направлению к Москве на ряде участков двух федеральных трасс и шести шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Проезд в сторону столицы затрудним на федеральных шоссе М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Новоегорьевское, Варшавское, Ленинградское, Боровское, Носовихинское и Минское», — отмечается в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано свыше 944 тысяч машин. Это на два процента меньше, чем в среднем месяцем ранее.

В областном Минтрансе также напомнили, что на сегодня синоптики обещают дожди, и призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными, не превышать разрешённую скорость, избегать резких манёвров и не парковаться под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

Читайте также:

В подмосковных автобусах за полгода поймали более 9 тыс. безбилетников

Расписание электричек Казанского направления меняется с 1 по 30 августа

Строители отчитались о ходе возведения путепровода на Пироговском шоссе в Мытищах
#дороги
#трафик движения
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд заочно арестовал Дубинина за госизмену и содействие терроризму
02 августа 2024, 07:42

Фото: iStock/Zolnierek

Столичный Лефортовский суд заочно арестовал бывшего замдиректора Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Александра Дубинина за государственную измену и содействие терроризму, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дубинина Александра Сергеевича на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.

Таким образом, Дубинина обвиняют в совершении госизмены, а также в содействии террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск.

Накануне стало известно, что Следственный комитет попросил Лефортовский суд арестовать троих мужчин по статье о государственной измене. Отмечается, что были зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде тюремного заключения Дубинина А.С., Волобуева И.М. и Новикова И.С.*. Другие детали не известны, поскольку дело находится под грифом секретности.

Читайте также:

Суд арестовал главу «Военторга» Павлова по делу о хищении

СК РФ попросил арестовать троих мужчин по делу о госизмене

Арестован топ-менеджер компании, которую курировал Иванов

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
#суд
#дело
#следственный комитет
#розыск
#компании
#меры
#фсин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У украинских семей в странах Европы отобрали 430 детей
Соцслужба Украины: у украинских семей в странах Европа забрали 430 детей
02 августа 2024, 05:14

Фото: iStock/tylim

430 детей были изъяты из украинских семей в европейский странах, сообщила Национальная социальная сервисная служба Украины.
Отмечается, что 122 случая были зафиксированы в Германии, 39 – в Польше, по 20 – в Норвегии и Испании. Директор службы Василий Луцк объяснил, что среди причин изъятия детей – незнание законов европейских стран и разное отношение к воспитанию детей.

«Например, когда ребенка громко ругают на улице, когда ребенка одного, например, в возрасте до десяти лет отправляют в школу, что в принципе в Украине привычно, а во многих странах Европы это запрещено», – объяснил эксперт.

Он добавил, что детей также могут забирать из дома по объективным причинам, например, когда у одного из родителей проблемы со здоровьем. Европейские социальные службы сосредоточены на поиске родственников или законных представителей, готовых принять ребенка и заботиться о нем в будущем.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы требуют от России вернуть детей, изъятых в Евросоюзе.

Читайте также:

В Германии заявили о навязывании Россией Западу своих условий обмена заключенными

Семья осужденного в России американца обвинила США в двойных стандартах

Трамп раскритиковал сделку с обменом заключенных
#дети
#польша
#германия
#испания
#норвегия
#европа
#мария захарова
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России захотели обязать родителей обеспечивать детей до 23 лет во время учебы
02 августа 2024, 02:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Депутаты от фракции ЛДПР хотят обязать родителей содержать своих детей до 23 лет, пока те учатся по очной форме. Соответствующий законопроект они внесли в палату представителей, сообщает РИА Новости.
Согласно пояснительной записке, если родители не смогут договориться об уплате алиментов, суд установит их в определенной денежной сумме. Если родители не в состоянии заботиться о ребенке, они могут обратиться за помощью к своим братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам. Право на получение алиментов прекращается по окончании обучения, отчислении или достижении 23 лет.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин объяснил, пояснил, что ребенку трудно жить и учиться на стипендию и что родители несут ответственность до тех пор, пока ребенок не станет самостоятельным и не начнет зарабатывать деньги.

«А это происходит после окончания вуза. Поэтому, я считаю, родители должны содержать ребёнка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении», — отметил парламентарий.

Ранее в России ввели запрет на продажу энергетических напитков детям. Соответствующий закон был принят Государственной Думой в третьем и окончательном чтении.

Читайте также:

В Госдуму внесли проект о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине

Депутат ГД Красов пояснил отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям
#закон
#госдума
#депутат
#алименты
#учёба
#родители
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине резко ответили мэру Одессы на высказывания об обнулении города
Кипер: в Одессе нет места улицам в честь людей, которые воспевали СССР
02 августа 2024, 01:19

Фото: iStock/teksomolika

В Одессе нет места улицам, названным в честь людей, которые воспевали честь СССР, заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
«В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук пути медали или сотрудничали с КГБ или воспевали Советский Союз с империей», – отмечается в публикации.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что переименование исторических улиц превратит город в ничто.

Читайте также:

Глава ОВА Кипер: портовая инфраструктура Одессы повреждена

Политолог Беспалов: Одесса — ключевой для Запада регион на Украине

Экс-советник Пентагона: Одесса никогда не былачастью Украины
#одесса
#украина
#улица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф