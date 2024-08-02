В Подмосковье прошли учения по восстановлению электричества после ледяного дождя

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Учения по ликвидации последствий массовых отключений электричества прошли на территории городского округа Коломна, в тренировочном мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств Московской области, сотрудники ресурсоснабжающих компаний, а также спасатели, полицейские и власти Коломны, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«По легенде учений, из-за ледяного дождя на фоне температуры воздуха -20 градусов произошли аварии и обесточилось 14 подстанций. Без электричества остались 14 тысяч жителей и 53 социально значимых объекта», — говорится в сообщении.Для ликвидации последствий аварии был оперативно создан штаб и энергетики в режиме реального времени разработали план дальнейших совместных действий. Для обеспечения населения электричеством выехали дежурные бригады с 50 передвижными электростанциями.
«Результат учений положительный, все задачи выполнены. Мы можем быть уверены, что в случае реальных отключений снабжение потребителей электричеством будет восстановлено в кратчайшие сроки», — отметил вице-губернатор Московской области — глава областного Минэнерго Евгений Хромушин.Учения помогли проверить навыки диспетчеров и аварийных бригад, а также отработать взаимодействие между различными ведомствами и службами.
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Лев Каштанов