В Химках потушили лесной пожар, обнаруженный системой видеомониторинга

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В городском округе Химки ликвидировали возгорание, обнаруженное с помощью системы видеомониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар возник в Сходненском участковом лесничестве в шести километрах от деревни Лунёво. Первоначально его площадь составляла 0,3 га, но из-за сильного ветра она увеличилась до 1,2 га. На место были направлены девять человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники. На ликвидацию пожара им потребовался 4 часа 20 минут», – отметили в ведомстве.Там добавили, что возгорание было низовым, а его причиной стал человеческий фактор.
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 15 до 60 тыс. рублей; для должностных – от 30 до 110 тыс; для юрлиц – от 100 тыс. до 2 млн рублей. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.
В ведомстве попросили в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить о нём по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800)100-94-00 или по единому номеру 112.
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Лора Луганская