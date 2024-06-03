В Подмосковье прошло награждение победителей конкурса профессионального мастерства

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье определили лучших студентов-сварщиков регионального конкурса. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Конкурс проводился для студентов, обучающихся по профессии «Сварщик» и входящих в кластер «Металлургия».
Все победители получили почетные грамоты и награды, а всем остальным участникам вручили памятные подарки от партнёров.
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«Первое место в конкурсе занял студент Сергиево-Посадского колледжа — Даниил Емельянов, второе место — Матвей Шишаев, третье место — Никита Красненков, студенты Профессионального колледжа «Московия». В конкурсе профессионального мастерства «День сварщика ZTZ» студенты показали своё умение и уровень подготовки. Участники соревновались не только за звание лучшего сварщика, но и за признание со стороны работодателей», — отметили в пресс-службе.
Все победители получили почетные грамоты и награды, а всем остальным участникам вручили памятные подарки от партнёров.
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Мира Полтева