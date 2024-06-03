Подмосковная студентка победила на всероссийском конкурсе кондитеров

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Третьекурсница Дмитровского техникума Екатерина Назарова заняла первое место на двенадцатом ежегодном конкурсе «Сладкая радость» для профессиональных кондитеров и студентов из разных регионов России, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Победа в таком конкурсе является значимым достижением для Екатерины Назаровой и важным шагом в её карьере кондитера», — отметили в министерстве.На XII конкурсе «Сладкая радость» были заявлены темы «Счастливое детство» и «Детский праздник», кроме того, была специальная номинация, посвящённая 85-летию знаменитого кондитера Владимира Гуральника, являющегося автором рецептов тортов «Птичье молоко» и «Прага».
Ранее сообщалось, что подмосковный проект «Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью» стал победителем четвёртого сезона конкурса РФС «Россия – футбольная страна».
Читайте также:
Подмосковные школьники могут принять участие в конкурсе «Без срока давности»
Подмосковная команда стала призером всероссийский соревнований по ИИ
Победитель регионального этапа фестиваля «Город танцует в парках» Копейченко рассказал о «Новом искусстве»
Лев Каштанов