Проснулись раньше срока: Как пережить сезон клещей в 2024 году без последствий

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С первыми теплыми днями в России проснулись клещи. Паразиты могут быть переносчиками серьезных инфекций – боррелиоза, энцефалита, Ку-лихорадки, туляремии и других.
В материале «Радио 1» расскажем, как защитить себя от опасных насекомых и что делать в случае укуса.
Встретить клещей можно и в городе, например, в парке, но вероятность этого значительно ниже.
Обувь должна быть высокой. Лучше всего заправить брюки в высокие носки, чтобы клещ не мог проникнуть под одежду.
После прогулки важно осмотреть себя, детей и питомцев.
Особое внимание стоит уделить обработке нижней части тела.
Основными показаниями к вакцинации от энцефалита являются:
Относительно недавно появилось новое средство защиты борьбы с клещами — таблетки. Помимо клещей, таблетки могут защитить питомца от блох и подкожных возбудителей демодекоза. Таблетки от клещей и других паразитов могут защитить собаку на срок от 30 до 90 дней.
Клеща необходимо сохранить для анализа, например, в маленькой баночке.
Если клещ успешно удален самостоятельного, к врачу все равно нужно обратиться. Он убедится в правильности извлечения паразита, а также направит на анализ крови.
При укусе клеща лечение требует незамедлительного введения иммуноглобулина, однако в поликлиниках его может не быть в момент обращения.
В случае укуса медики окажут следующую помощь по страховке:
Парки Подмосковья обработают от клещей
Россиянам рекомендовали пользоваться репеллентом для защиты от клещей
Когда появляются клещи и где их легче всего «встретить»Активными клещи становятся при температуре +5 градусов, но больше всего их стоит опасаться при температуре +18 - +20 градусов. Насекомые крайне активны во влажных и тенистых местах — лесах, полях и садах. Они обитают в верхних слоях почвы, лесной подстилке и норах грызунов.
Сезон клещей-2024 в Москве и ПодмосковьеВ парках Москвы и Подмосковья уже появились первые клещи. В сезон клещей в регионе обрабатывают пару тысяч гектаров территорий. От паразитов обрабатывают школы, детские сады и другие социальные объекты. Пока о массовом выходе клещей нет речи, однако стоит соблюдать меры предосторожности.
Как защититься от клещейЛучшая профилактика укусов клещей – грамотный подбор одежды, использование репеллентов и вакцинация.
Одежда и обувьСтоит выбрать облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и брюки. Лучше выбирать одежду светлых оттенков, так как на ней легче заметить паразита. Также важно прикрыть голову и шею, поскольку в волосах клеща сложнее всего заметить. Отметим, что клещи всегда ползут вверх, а не прыгают сверху, но могут упасть.
Обувь должна быть высокой. Лучше всего заправить брюки в высокие носки, чтобы клещ не мог проникнуть под одежду.
После прогулки важно осмотреть себя, детей и питомцев.
РепеллентыРепелленты — вещества, которые запахом отпугивают паразитов. Некоторые наносятся только на кожу: кремы, лосьоны, карандаши, эмульсии и салфетки. На одежду можно распылять аэрозоли и спреи. Плюс нанесения репеллента на одежду в том, что защита от клещей действует до нескольких суток, в то время как на коже только до нескольких часов.
Особое внимание стоит уделить обработке нижней части тела.
Прививка от энцефалитаЭнцефалит — опасное инфекционное заболевание, при котором поражается центральная и периферическая нервная система. Прививка от энцефалита крайне актуальна, поскольку позволяет снизить количество заболевших, а также предоставить серьезные осложнения патологического состояния.
Основными показаниями к вакцинации от энцефалита являются:
- проживание в зоне, где обитают клещи (практически вся территория России);
- возраст от 1 года;
- здоровая иммунная система у людей любого возраста.
Чем обрабатывать собаку от клещейВакцинация животного не является абсолютной защитой от укуса клеща, однако помогает организму выработать иммунитет против пироплазмоза и болезни Лайма. Вакцинация оправдана облегченным течением болезни и дает гарантию того, что собака не умрет после заражения. Вакцинацию питомца необходимо проводить раз в год, а в случае повышенного количества клещей и высокого риска заражения — каждые 6 месяцев.
Относительно недавно появилось новое средство защиты борьбы с клещами — таблетки. Помимо клещей, таблетки могут защитить питомца от блох и подкожных возбудителей демодекоза. Таблетки от клещей и других паразитов могут защитить собаку на срок от 30 до 90 дней.
Что делать, если нашли клеща
Если клещ еще не укусилЕсли вы обнаружили на себе клеща, нужно немедленного его стряхнуть. Не присосавшийся клещ не несет никакой опасности, так не успел занести инфекцию.
Если клещ присосалсяВ случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо убрать его как можно раньше. Идеальным вариантом станет посещение ближайшей больницы или травмпункта для удаления паразита и сдачи его на анализ.
Если до медпункта далеко: первая помощьЕсли дойти до медпункта невозможно, нужно достать клеща аккуратно и без резких движений, чтобы ни в не раздавить его и не оборвать хоботок. Лучше всего это делать пинцетом, но если его нет, можно обмотать пальцы марлей. Место укуса нужно обработать 5% йодом или 70% спиртом.
Клеща необходимо сохранить для анализа, например, в маленькой баночке.
Если клещ успешно удален самостоятельного, к врачу все равно нужно обратиться. Он убедится в правильности извлечения паразита, а также направит на анализ крови.
Страховка от клещейСтраховка от клещевого укуса относится к добровольному виду страхования. Оперативная медицинская помощь, которую гарантирует полис, может оказаться жизненно важной. В поликлинике, разумеется, клеща удалят бесплатно, но анализ на выявленные инфицирование стоит порядка 1500 рублей. Стоимость полиса, куда включены все услуги, обойдется в пределах 200-600 руб.
При укусе клеща лечение требует незамедлительного введения иммуноглобулина, однако в поликлиниках его может не быть в момент обращения.
В случае укуса медики окажут следующую помощь по страховке:
- осмотрят пациента и удалят клеща;
- исследуют кровь, если клеща невозможно проверить;
- проведут экстренную иммунопрофилактику клещевого энцефалита;
- будут лечить пациента, если заболевание начнет развиваться.
Парки Подмосковья обработают от клещей
Перечислены эффективные меры защиты собак от клещей
Россиянам рекомендовали пользоваться репеллентом для защиты от клещей
Алина Юрчак