Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Проснулись раньше срока: Как пережить сезон клещей в 2024 году без последствий

Проснулись раньше срока: Как пережить сезон клещей в 2024 году без последствий

Клещи-2024: когда появляются, как защититься и что делать при укусе
03 апреля 2024, 06:30
Фото: istock / Diy1

Фото: istock / Diy1

С первыми теплыми днями в России проснулись клещи. Паразиты могут быть переносчиками серьезных инфекций – боррелиоза, энцефалита, Ку-лихорадки, туляремии и других.
В материале «Радио 1» расскажем, как защитить себя от опасных насекомых и что делать в случае укуса.

Когда появляются клещи и где их легче всего «встретить»

Активными клещи становятся при температуре +5 градусов, но больше всего их стоит опасаться при температуре +18 - +20 градусов. Насекомые крайне активны во влажных и тенистых местах — лесах, полях и садах. Они обитают в верхних слоях почвы, лесной подстилке и норах грызунов.


Встретить клещей можно и в городе, например, в парке, но вероятность этого значительно ниже.

Сезон клещей-2024 в Москве и Подмосковье

В парках Москвы и Подмосковья уже появились первые клещи. В сезон клещей в регионе обрабатывают пару тысяч гектаров территорий. От паразитов обрабатывают школы, детские сады и другие социальные объекты. Пока о массовом выходе клещей нет речи, однако стоит соблюдать меры предосторожности.

Как защититься от клещей

Лучшая профилактика укусов клещей – грамотный подбор одежды, использование репеллентов и вакцинация.

Одежда и обувь

Стоит выбрать облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и брюки. Лучше выбирать одежду светлых оттенков, так как на ней легче заметить паразита. Также важно прикрыть голову и шею, поскольку в волосах клеща сложнее всего заметить. Отметим, что клещи всегда ползут вверх, а не прыгают сверху, но могут упасть.

Обувь должна быть высокой. Лучше всего заправить брюки в высокие носки, чтобы клещ не мог проникнуть под одежду.

После прогулки важно осмотреть себя, детей и питомцев.

Репелленты

Репелленты — вещества, которые запахом отпугивают паразитов. Некоторые наносятся только на кожу: кремы, лосьоны, карандаши, эмульсии и салфетки. На одежду можно распылять аэрозоли и спреи. Плюс нанесения репеллента на одежду в том, что защита от клещей действует до нескольких суток, в то время как на коже только до нескольких часов.

Особое внимание стоит уделить обработке нижней части тела.

Прививка от энцефалита

Энцефалит — опасное инфекционное заболевание, при котором поражается центральная и периферическая нервная система. Прививка от энцефалита крайне актуальна, поскольку позволяет снизить количество заболевших, а также предоставить серьезные осложнения патологического состояния.

Основными показаниями к вакцинации от энцефалита являются:
  1. проживание в зоне, где обитают клещи (практически вся территория России);
  2. возраст от 1 года;
  3. здоровая иммунная система у людей любого возраста.
Особо важно прививаться от клещей любителям отдыха на природе, активного туризма и дачных работ.

Чем обрабатывать собаку от клещей

Вакцинация животного не является абсолютной защитой от укуса клеща, однако помогает организму выработать иммунитет против пироплазмоза и болезни Лайма. Вакцинация оправдана облегченным течением болезни и дает гарантию того, что собака не умрет после заражения. Вакцинацию питомца необходимо проводить раз в год, а в случае повышенного количества клещей и высокого риска заражения — каждые 6 месяцев.

Относительно недавно появилось новое средство защиты борьбы с клещами — таблетки. Помимо клещей, таблетки могут защитить питомца от блох и подкожных возбудителей демодекоза. Таблетки от клещей и других паразитов могут защитить собаку на срок от 30 до 90 дней.

Что делать, если нашли клеща

Если клещ еще не укусил

Если вы обнаружили на себе клеща, нужно немедленного его стряхнуть. Не присосавшийся клещ не несет никакой опасности, так не успел занести инфекцию.

Если клещ присосался

В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо убрать его как можно раньше. Идеальным вариантом станет посещение ближайшей больницы или травмпункта для удаления паразита и сдачи его на анализ.

Если до медпункта далеко: первая помощь

Если дойти до медпункта невозможно, нужно достать клеща аккуратно и без резких движений, чтобы ни в не раздавить его и не оборвать хоботок. Лучше всего это делать пинцетом, но если его нет, можно обмотать пальцы марлей. Место укуса нужно обработать 5% йодом или 70% спиртом.

Клеща необходимо сохранить для анализа, например, в маленькой баночке.

Если клещ успешно удален самостоятельного, к врачу все равно нужно обратиться. Он убедится в правильности извлечения паразита, а также направит на анализ крови.

Страховка от клещей

Страховка от клещевого укуса относится к добровольному виду страхования. Оперативная медицинская помощь, которую гарантирует полис, может оказаться жизненно важной. В поликлинике, разумеется, клеща удалят бесплатно, но анализ на выявленные инфицирование стоит порядка 1500 рублей. Стоимость полиса, куда включены все услуги, обойдется в пределах 200-600 руб.

При укусе клеща лечение требует незамедлительного введения иммуноглобулина, однако в поликлиниках его может не быть в момент обращения.

В случае укуса медики окажут следующую помощь по страховке:
  1. осмотрят пациента и удалят клеща;
  2. исследуют кровь, если клеща невозможно проверить;
  3. проведут экстренную иммунопрофилактику клещевого энцефалита;
  4. будут лечить пациента, если заболевание начнет развиваться.
Читайте также:

Парки Подмосковья обработают от клещей

Перечислены эффективные меры защиты собак от клещей

Россиянам рекомендовали пользоваться репеллентом для защиты от клещей
#клещи
#собака
#прививка
#кровь
#вакцинация
#лечение
#защита
#одежда
#насекомые
#обувь
#профилактика
#больницы
#полис
#болезни
#иммунитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ни капли в рот: кардиолог рассказал, чем грозит накопительный эффект от спиртного
Кардиолог Мамедов рассказал об опасности накопительного эффекта от алкоголя
03 апреля 2024, 05:35

Фото: istock / yacobchuk

Употребление алкоголя на постоянной основе от него может серьезно навредить здоровью. Об опасности накопительного эффекта спиртного рассказал профессор, врач-кардиолог, руководитель лаборатории Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов в беседе с «КП».
Врач отметил, что по результатам множественных исследований можно сделать вывод об опасности накопительного эффекта при частом употреблении алкоголя.
«Даже если ты в течение недели не пьешь, а потом на выходных – употребляешь. Особенно это опасно для людей, у которых уже есть заболевания сердца, почек, печени. Для них алкогольная нагрузка и вовсе может быть критичной», — предупредил Мамедов.
В заключении эксперт призвал проводить время без спиртных напитков — восстановиться после зимы помогут прогулки на свежем воздухе и рацион, содержащий в себе большое количество овощей фруктов.

Читайте также:

Нутрициолог Ибрагимов заявил об опасности яблок для аллергиков

Коуч Волоцкая: Вернуть жизненную энергию можно с помощью медитаций и массажа

Долгопрудненснские врачи спасли жизнь пациенту с распадающейся опухолью

#эксперт
#кардиолог
#врач
#лаборатории
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Волоколамские врачи спасли пациента, на которого упала кирпичная стена
02 апреля 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Волоколамской больницы спасли пациента с множественными переломами после падения на него кирпичной стены. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение поступил 36-летний мужчина в тяжёлом состоянии. Как оказалось, на него при строительстве дома упала кирпичная стена. Врачи диагностировали у него множественные переломы костей таза, закрытый перелом лодыжки со смещением и ушиб передней брюшной стенки.
«После стабилизации состояния пациента мы впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно. Благодаря современному оборудованию и высокой квалификации наших специалистов мы можем регулярно выполнять подобные оперативные вмешательства», — рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Василий Козлов.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. После реабилитации его выписали на амбулаторное лечение.

Как напомнили в министерстве, недавно в реабилитационном отделении Волоколамской больницы открыли кабинет лечебной физкультуры. Он создан для восстановления пациентов с последствиями травм и перенесённых операций на костях, мышцах и сухожилиях.

Читайте также:

Петербургские актёры показали представление детям из подмосковного онкодиспансера

В Московской области появился интернет-портал для доноров

Главный подмосковный педиатр Одинаева раскрыла пользу смеха для здоровья детей
#здравоохранение
#врачи
#пациент
#травма
#волоколамск
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петербургские актёры показали представление детям из подмосковного онкодиспансера
02 апреля 2024, 21:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Артисты шоу магии и иллюзии из Санкт-Петербурга выступили перед пациентами детского отделения Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы приехали сюда впервые и очень хотели подарить деткам незабываемый праздник. Ведь они проходят сложное лечение и не покидают стены медучреждения. В нашем шоу мы не только показали мир магии, но и раскрыли некоторые секреты наших фокусов», – поделилась директор шоу Анна Мошникова.
Как отметили в ведомстве, отделение детской онкологии было открыто в 1966 году – с момента создания диспансера. Это третье специализированное отделение для лечения детей и подростков от онкозаболеваний, созданное в нашей стране, и единственное отделение в Подмосковье, где подобная помощь оказывается детям.

Читайте также:

В Московской области появился интернет-портал для доноров

Главный подмосковный педиатр Одинаева раскрыла пользу смеха для здоровья детей

Долгопрудненснские врачи спасли жизнь пациенту с распадающейся опухолью
#минздрав мо
#балашиха
#диспансер
#онкология
#дети
#актеры
#шоу
#пациенты
#санкт-петербург
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Королев: Чаше всего артрит бывает у женщин
02 апреля 2024, 18:52

Фото: iStock/Tharakorn

Врач-травматолог Сергей Королев рассказал об особенностях артрита, отметив, что такое заболевание чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
«Артрит протекает в виде воспалительного процесса, который поражает хрящевую и капсульную ткань, а также связочный аппарат. Чаше всего артрит бывает у представительниц женского пола. Встречаются ювенильная, ревматоидная и реактивная разновидности», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Королев.

Среди причин заболевания специалист назвал мочеполовую инфекцию, избыточную массу тела, травмы костей, вредные привычки, а также несбалансированное питание. При каких-либо недугах рекомендуется обращаться к врачу.
До этого доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявляла об опасности экстремальных и жёстких диет для оперативного похудения к лету.

«Из-за таких диет организм не получает нужное количество полезных компонентов, и люди сталкиваются с негативными последствиями в виде снижения работоспособности и когнитивной функции, проблем с ЖКТ или другими системами организма, бросают эти диеты, набирают килограммы и снова ищут программу питания для похудения», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Ранее диетолог Наталья Круглова заявляла, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека.

Читайте также:

Чтобы быстро похудеть: Диетолог назвал пять продуктов, помогающих снизить вес

Диетолог рассказала про неожиданное полезное свойство куриных яиц

Диетолог Круглова: Ни один продукт напрямую не влияет на мозг
#врач
#диетолог
#питание
#травмы
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге выросло число трансплантаций донорских органов
02 апреля 2024, 17:35

Фото: iStock/Gumpanat

Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Алексей Терешин рассказал, что в городе количество трансплантаций донорских органов выросло в 7 раз.
«Пересадки печени – в 9 раз, сердца – в 8 раз и почки – в 5,5 раза. Прошедший 2023 год был рекордным в этом плане. Правительство уделяет этому очень большое внимание. Выделено финансирование, в том числе федеральное, так как все понимают, как это важно», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Терешин.

Он добавил, что, согласно прогнозам, в год могут выполнять до 250-300 трансплантаций. При этом, на начало прошлого месяца на очереди для операции в листе ожидания насчитывается 792 пациента.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили интернет-портал о донорстве крови «Доноры Подмосковья». Так, с помощью платформы желающие сдать кровь смогут узнать необходимую информацию для о донорстве крови и её компонентов.

Читайте также:

В Московской области появился интернет-портал для доноров

Российские медики вскрыли череп мужчине из-за звона в ушах

Долгопрудненснские врачи спасли жизнь пациенту с распадающейся опухолью
#врачи
#кровь
#операции
#медики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Антюфеева не рекомендовала чай при тревожно-депрессивном расстройстве
02 апреля 2024, 16:15

Фото: iStock/WiroKlyngz

Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева заявила, что большое количество чая может навредить людям с тревожно-депрессивным расстройством.
Она объяснила, что всё дело в содержащемся в чае кофеине, который воздействует на нервную систему, а также может усилить тревогу, стресс и беспокойство.

«При тревожно-депрессивном расстройстве следует ограничить потребление чая. Однако, согласно результатам исследований, если не превышать дозу кофеина в 200 мг в день, то у большинства людей это вряд ли станет причиной сильного беспокойства», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Из-за содержания в чае танинов, которые в соединении с железом могут плохо усваиваться пищеварительным трактом, считает эксперт, к напитку стоит с осторожностью относится тем, кто страдает латентным дефицитом железа или железодефицитной анемией, а также придерживается строгой вегетарианской диеты.

Ранее врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявляла, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.

Читайте также:

Диетолог рассказала про неожиданное полезное свойство куриных яиц

Диетолог Круглова: Ни один продукт напрямую не влияет на мозг

Диетолог Саволюк заявила о бесполезности энергетиков для водителей
#врач
#стресс
#чай
#здоровье
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рекомендовали пользоваться репеллентом для защиты от клещей
Биолог Марьинский объяснил эффективность средств от клещей
02 апреля 2024, 15:40

Фото: iStock/Nataba

Научный сотрудник кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский заявил о том, что наиболее эффективным средством для защиты от клеща является репеллент — вещество, отпугивающее клещей.
В частности, он рекомендовал наносить такие средства на нижнюю часть тела и тщательно заправлять штанины в носки.

«Существует расхожее мнение, которое является абсолютным заблуждением, что клещи пикируют с деревьев. Клещи не умеют летать. Они заползают либо с почвы, либо сидят где-нибудь на травинках, на веточках кустарников, но не выше метра-полутора над землёй», — пояснил в беседе с RT Марьинский.

Если клещ всё-таки атаковал, то, по словам специалиста, можно воспользоваться клещедёром, а также обратится в медучреждение.

До этого сообщалось, что учёные из Франции создали модель, которая предсказывает, как изменения площади поверхности повлияют на глобальное потепление.

«Мы упростили облака до основных характеристик, что позволило написать уравнения и создать модель, которую можно было протестировать на наблюдаемых облаках. Результаты более чем вдвое уменьшают неопределенность в отношении влияния площади поверхности облаков на потепление», — приводят argumenti.ru со ссылкой на «phys.org» слова ведущего автора исследования Бретта МакКима.

Учёный добавил, что исследования будут продолжаться, в частности, в области влияния потепления на яркость облаков.

Ранее учёные РТУ МИРЭА создали радиофармпрепарат на основе природного хлорина, который сможет вывести на новый уровень диагностику и лечение онкозаболеваний.

Читайте также:

Стало известно, сколько россиян живут с лишним весом

Учёные из Оксфорда назвали факторы, наиболее способствующие развитию деменции

Учёные провели анализ и нашли связь антидепрессантов с сексуальной дисфункцией
#изменения
#клещи
#лечение
#тела
#исследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области появился интернет-портал для доноров
02 апреля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье запустили интернет-портал о донорстве крови «Доноры Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На портале «Доноры Подмосковья» желающие сдать кровь смогут узнать необходимую информацию для о донорстве крови и ее компонентов.

«На платформе собрана информация о том, кому нужна донорская кровь, как стать донором, какие существуют временные и постоянные противопоказания, адреса всех отделений Службы крови Подмосковья, графики работы, а также анонсы выездных донорских акций в Подмосковье. Нам важно, чтобы человек, желающий сделать доброе дело, мог оперативно найти ответы на все интересующие вопросы», — поделилась главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Стоит отметить, что помимо информации действующих центров приема крови, жители региона могут оставить заявку на организацию выездной донорской акции в своем городе.

Читайте также:

Опасные букеты: Токсиколог о цветах, которые не стоит дарить аллергикам

Главный подмосковный педиатр Одинаева раскрыла пользу смеха для здоровья детей

Долгопрудненснские врачи спасли жизнь пациенту с распадающейся опухолью
#подмосковье
#кровь
#врач
#жители
#донорская кровь
#акции
#информация
#доброе
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько россиян живут с лишним весом
Диетолог Тутельян заявил о более 60% граждан с лишним весом
02 апреля 2024, 14:49

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что более 60% граждан России живут с лишним весом.
«В России у 60-62% избыточная масса тела, 20% имеют ожирение с букетом заболеваний. Сегодня мы говорим о пандемии ожирения», – отметил в беседе с АГН «Москва» специалист.

Врач добавил, что особенно важна эта тема для тех женщин, которые планируют беременность.

А учёные РТУ МИРЭА создали радиофармпрепарат на основе природного хлорина, который сможет вывести на новый уровень диагностику и лечение онкозаболеваний.

«Молекула способна захватывать радионуклид и переносить его в опухоль. Созданный нами препарат нетоксичен: испытания с использованием доз, в 50 раз превышающих терапевтическую, не привели к гибели лабораторных животных», ─ пояснил в беседе с RT завкафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии имени Н.А. Преображенского РТУ МИРЭА Михаил Грин.

Ранее группа американских ученых-фармацевтов изучила взаимосвязь между приемом антидепрессантов и возникновением сексуальных расстройств у людей, которые ранее никогда с этим не сталкивались.

Читайте также:

Учёные из Оксфорда назвали факторы, наиболее способствующие развитию деменции

Учёные провели анализ и нашли связь антидепрессантов с сексуальной дисфункцией

Учёные назвали продукты, провоцирующие болезни Альцгеймера и Паркинсона
#врач
#опухоль
#технологии
#болезни
#ожирение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф