Проснулись раньше срока: Как пережить сезон клещей в 2024 году без последствий

Употребление алкоголя на постоянной основе от него может серьезно навредить здоровью. Об опасности накопительного эффекта спиртного рассказал профессор, врач-кардиолог, руководитель лаборатории Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов в беседе с «КП».