В Подмосковье процент пользователей «Госуслуги.Дом» увеличился на 4%

Фото: ГУСТ МО
За прошедшую неделю мобильное приложение «Госуслуги.Дом» установили более 111 тыс. новых пользователей. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
По сравнению с прошлом годом увеличилось количество пользователей приложения — более З,98 млн. скачиваний накопительным итогом.
Стоит отметить, что в Московской области выросла доля МКД, в которой полностью размещены КН помещения.
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«В Московской области процент пользователей приложения «Госуслуги.Дом» увеличился на 4%. В проекте «День собственника» зарегистрировано более 350 организаций из 67 регионов, запущено более 7 тысяч голосований, в числе которых Подмосковье. Кроме этого в приложении увеличилось количество информации о предоставлении коммунальных услуг МКД в регионе», - поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что в Московской области выросла доля МКД, в которой полностью размещены КН помещения.
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Мира Полтева