В Подмосковье проведут благотворительную акцию «Красная гвоздика»

Видео: пресс-служба фонда «Память поколений»,
Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика», направленная на поддержку ветеранов боевых действий, будет проходить во всех регионах страны, включая Московскую область, мероприятие организует благотворительный фонд «Память поколений», сообщает пресс-служба фонда.
«В рамках акции волонтёры распространяют патриотический символ «Красная гвоздика», а на собранные средства ветеранам закупают высокотехнологичные коляски, современные протезы, лекарства, слуховые аппараты, а также организуется лечение и реабилитация в лучших профильных медицинских учреждениях», — говорится в сообщении.Акция будет проводиться с 10 апреля по 22 июня. Помимо волонтёров, участие в распространении значков «Красная гвоздика» примут торговые сети «Зеленый остров», «Авоська», «Магнит» и «Твой дом», а также маркетплейсы OZON и Wildberries.
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