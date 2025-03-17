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В Подмосковье проведут благотворительную акцию «Красная гвоздика»

Видео: пресс-служба фонда «Память поколений»,

Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика», направленная на поддержку ветеранов боевых действий, будет проходить во всех регионах страны, включая Московскую область, мероприятие организует благотворительный фонд «Память поколений», сообщает пресс-служба фонда.
«В рамках акции волонтёры распространяют патриотический символ «Красная гвоздика», а на собранные средства ветеранам закупают высокотехнологичные коляски, современные протезы, лекарства, слуховые аппараты, а также организуется лечение и реабилитация в лучших профильных медицинских учреждениях», — говорится в сообщении.
Акция будет проводиться с 10 апреля по 22 июня. Помимо волонтёров, участие в распространении значков «Красная гвоздика» примут торговые сети «Зеленый остров», «Авоська», «Магнит» и «Твой дом», а также маркетплейсы OZON и Wildberries.

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#благотворительная акция
#ветераны
#помощь
На платформе «Знание.Академия» запущен новый онлайн-курс
17 марта 2025, 15:17

Фото: istockphoto / Everyday better to do everything you love

Российское общество «Знание» представило на платформе Знание.Академия онлайн-курс «Профилактика идеологии неонацизма в детской и молодежной среде», сообщает пресс-служба организации.
Курс предназначен для учителей, педагогов, преподавателей, сотрудников в сфере молодежной политики и других специалистов, работающих в области образования и воспитания. Он включает 20 уроков с видеолекциями, конспектами и дополнительными материалами.

В рамках курса рассматриваются ключевые вопросы, такие как: «Сущность и виды неонацизма», «Русофобия как часть неонацистских угроз для России», «Угрозы украинского неонацизма для российской молодежи», «Деятельность неонацистских групп в интернете: каналы пропаганды и вербовка», «Методы и подходы профилактики идеологии неонацизма», «Работа по профилактике в интернете» и «Роль лидеров мнений в профилактической и просветительской деятельности».

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Диетолог Павлюк назвала отличия зелёной гречки от обычной
Диетолог Павлюк: в зеленой гречке больше витамина В и антиоксидантов
17 марта 2025, 15:04

Фото: iStock/rezkrr

17 марта — праздник гречневой каши. Гречка считается одной из любимых круп у россиян. Особенную популярность сейчас набирает зеленая гречка, но в чем ее отличие от обычной?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что зеленая гречка отличается от обычной сохраненным витаминов B и антиоксидантами.

«Зелёная гречка и наша обычная гречка — это одно и то же. Просто обычная — обжаренная, она лучше и дольше хранится. А зеленая является необработанной, и там больше сохраняется витамина В1, антиоксидантов», — пояснила эксперт.

По ее словам, при готовке зелёная гречка быстрее теряет свою форму и превращается в «месиво».

«Молочную кашу из зеленой гречки у меня не получалось приготовить, потому что не тот вкус. Ее лучше использовать в качестве гарнира или добавлять в холодные блюда. Это менее обработанный вид гречки, потому сохраняет больше полезных свойств, но глобальной разницы нет», — объяснила диетолог.

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«Я рад вернуться домой»: Павел Дуров вышел на связь после того, как уехал из Франции
Павел Дуров подтвердил, что покинул Францию и находится в Дубае
17 марта 2025, 14:57

Павел Дуров (фото: Telegram @durov)

Павел Дуров более полугода находился в вынужденном заточении во Франции. 40-летний бизнесмен покинул страну сразу же, как только получил разрешение на это.
Создатель мессенджера Telegram находится под следствием во Франции. Ему запрещали покидать страну, однако в конце прошлой неделе судья снял эти ограничения. В субботу Дуров прилетел в Дубай, где базируется его компания.

Напомним, что помимо гражданства России и Франции, Дуров имеет паспорт Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В понедельник бизнесмен вышел на связь и подтвердил, что покинул Францию.

«Я вернулся в Дубай после того, как провёл несколько месяцев во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но я рад вернуться домой. Я хочу поблагодарить следственных судей за то, что они позволили этому случиться, а также моих юристов», – подчеркнул Дуров.
Также создатель популярного мессенджера выразил благодарность поклонникам, которые поддерживали его на протяжении всего времени заключения.

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«Пришло время избирать депутатов без диагноза»: Нина Останина ответила калужскому депутату за призыв носить мини-юбки
NEWS.ru: Останина призвала депутата Руденко работать, а не заглядывать под юбки
17 марта 2025, 14:44

Нина Останина (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала слова депутата из Калужской области Евгения Руденко, который призвал женщин носить мини-юбки для «повышения демографии России».
Парламентарий призвала чиновника заниматься исполнением своих полномочий вместо того, чтобы заглядывать под женские юбки. Останина отметила, что заявление Руденко было сделано исключительно с целью хайпа.

«И если для калужского депутата сегодня главное – это длина юбок, для меня главное – размер извилин у него в голове. Не хочется никого обижать, но я была в Калуге, была в 45 школе и видела состояние педагогического коллектива», – подчеркнула Останина в беседе с NEWS.ru.
Депутат также добавила, что по всей видимости пришло время избирать депутатов, которые «не имеют какого-то диагноза».

Также ситуацию прокомментировал зампред того же комитета Госдумы Виталий Милонов, который назвал заявления депутата «игрой гормонов». Он подчеркнул, что такую инициативу бессмысленно обсуждать всерьёз, поскольку подобные предложения могут озвучивать лишь в шутку стендап-комики.

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#виталий милонов
#девушка
#одежда
#калужская область
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Синоптик Шувалов рассказал, когда Москву покинут холода
Синоптик Шувалов: к концу недели в Москве будет плюсовая температура
17 марта 2025, 13:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сегодня столицу и область накрыл снегопад. Люди снова надевают теплые шапки и пуховики, а вопрос о приходе весны и тепла как никогда актуален.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что снег и похолодание в Москве и области продлятся до четверга.

«В четверг уже ожидается повышение температуры и, может быть, обойдется без ночных и утренних морозов. Нулевая температура ночью в четверг, днем 5, 7, в пятницу уже 7, 9 градусов. Хорошая погода для весенних курток», — пояснил синоптик.

В ближайшие дни (вторник и среда) — будет зимняя прохлада: -5, -7 градусов ночью и 3 градуса днем.

«Мартовское солнце все-таки вносит свой вклад. Пока погода вернула нас в зиму, а потом вернет нам весну. Дальше без сюрпризов не обойдется. Можно ожидать еще одну волну похолодания в конце марта, вначале апреля. Зима еще не сказала своего последнего прощального слова», — завершил Шувалов.

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Синоптик рассказал, надолго ли в Москву вернутся похолодание и снег
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#радио 1
#солнце
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