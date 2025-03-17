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Волонтёрам Подмосковья предложили господдержку в проведении акций

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

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Волонтёры Московской области могут рассчитывать на поддержку региональных властей при организации и проведении различных мероприятий, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«В комплекс мер поддержки участников волонтёрской (добровольческой) деятельности в Московской области входит оказание содействия в работе с федеральными органами власти в регионе, а также с образовательными организациями», — говорится в сообщении.
Кроме того, волонтёров привлекают к различным областным патриотическим и молодёжным мероприятиям и оказывают помощь в проведении добровольческих форумов, семинаров и мастер-классов.

Подмосковные волонтёры могут рассчитывать также на региональную финансовую поддержку в виде грантов, субсидий и губернаторской премии «Наше Подмосковье», а также информационную, консультационную и методическую поддержку.

Подробнее о мерах господдержки волонтёров в Московской области можно прочесть по ссылке.

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#волонтеры
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#московская область
#подмосковье
В Подмосковье стартовал финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
17 марта 2025, 09:19

Фото: Министерство образования Московской области

В Московской области начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. В этом году в финале ВсОШ примут участие свыше 9 тысяч учащихся со всей России. Олимпиада охватит 24 предмета и продлится с 15 марта по 30 апреля, сообщает Министерство образования Московской области.
Среди первых дисциплин финального этапа — искусство (мировая художественная культура), испанский язык и астрономия. На состязания по астрономии, которые пройдут на базе Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, приглашены 301 участник из 52 регионов страны.

Финалисты продемонстрируют свои знания в трех турах: теоретическом, практическом и тестовом. В рамках теоретического этапа им предстоит решить шесть задач по астрономии и астрофизике, а на практическом — провести анализ и интерпретацию данных.

Кроме того, для школьников подготовлена насыщенная образовательная и культурная программа. Они посетят Центр управления полетами в Королеве, Центр подготовки космонавтов в Звездном городке и Институт космических исследований РАН. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 20 марта финалисты отправятся в Главный храм Вооруженных Сил РФ и музей «Дорога памяти» в парке «Патриот».

Открытие и закрытие олимпиады, а также мероприятия, посвященные годовщине Победы, будут транслироваться онлайн. Церемония открытия пройдет 17 марта с 18:00 до 20:00, научно-просветительская лекция «Астрофизика: вчера, сегодня, завтра» состоится 23 марта с 10:00 до 12:00, а закрытие олимпиады – 24 марта с 10:00 до 12:00.

Победители и призеры получат право поступления в ведущие вузы России без вступительных испытаний по профилю олимпиады, а также смогут претендовать на участие в международных конкурсах.

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Жители подмосковного коттеджного посёлка поймали вора-домушника
17 марта 2025, 09:14

Фото: Министерство образования Московской области

Мужчину, совершавшего кражи из частных домов и хозяйственных построек, задержали жители одного из коттеджных посёлков рядом с деревней Раково городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Прибывшие по вызову жителей полицейские увезли задержанного — 55-летнего жителя Северо-Кавказского федерального округа — в отделение. В ходе следствия выяснилось, что мужчина свершал кражи вместе с подельником. С помощью ножей и отвёртки они повреждали окна, проникали в помещения и забирали оттуда деньги и личное имущество. Всего злоумышленники совершили четыре кражи», — говорится в сообщении.
На территории коттеджного посёлка полиция обнаружила часть похищенного, приготовленную для продажи.

Затем полицейские Сергиево-Посадского округа задержали за три аналогичных преступления 40-леттнего жителя Королёва. Установлено, что он крал из домов и сараев электроинструменты и сдавал их в скупку. По данным следствия, двое задержанных знакомы и, возможно, совершали преступления вместе. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

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#мвд московской области
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Чемпионат и Первенство по Киокушинкай каратэ между клубами прошли в подмосковной Рузе
Чемпионат по каратэ между спортивными клубами прошел в подмосковной Рузе
16 марта 2025, 13:54

Фото: Андрей Куприянов

Открытый чемпионат и Первенство по Киокушинкай каратэ между спортивными клубами состоялись в подмосковной Рузе. В мероприятии участвовали 300 спортсменов из разных регионов России. Подробностями с телеканалом «360» поделились участники первенства Московской области.
«Нас очень сильно учат драться. Кто нападет, того могу побить», — рассказала 9-летняя Ксения Зарипова.
Ребята с легкостью разбивают своими ударами всяческие предрассудки о том, что бои — не женское дело.

Авторы материала также отметили, что каратэ является семейным видом спорта. Собеседница Ксения Зарипова оказалась на татами после брата и отца.

«Она (Ксения) стала очень дисциплинирована, потому что каратэ – это не только удары. Это большое знание приемов, названий», — добавил отец юной спортсменки, тренер Александр Зарипов.

Он подчеркнул, что у ребенка есть хватка и целеустремленность.

Видно, что родители переживают не меньше своих детей и активно болеют за них на трибунах. Отмечено, что накал страстей на соревнованиях связан с реальной возможностью получить большие титулы.

«На этих соревнованиях выделяются сильнейшие спортсмены в своей категории, дальше эти спортсмены едут на всероссийские турниры и представляют наш регион на более высоком уровне», — прокомментировал организатор Первенства по киокушинкай карате Алексей Феоктистов.

Один из участников 11-летний Станислав Рожков стал лучшим каратистом страны. Тренировки он начал в семилетнем возрасте.

«Благодаря каратэ я обрел навык выносливости и быстроты», — сказал спортсмен, добавив, что имеет мотивацию к постоянным тренировкам.

А Глеб Сериков проявил настоящее мужество, заступившись за девочку. В свои девять лет он знает, что значит быть защитником.

«В каратэ я научился мужеству, отваге и вниманию», — добавил он.
Мероприятие организовано клубом «Сармат».

Ранее сообщалось о чемпионате России по мас-рестлингу в подмосковных Люберцах.

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На строящемся путепроводе в Аникеевке начали укладывать асфальт
14 марта 2025, 17:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рабочие приступили к укладке асфальта на пролёте строящегося путепровода в деревне Аникеевка городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На объекте стартовала укладка асфальтового покрытия. Параллельно идёт установка перильных и барьерных ограждений, а также устройство шумозащитных экранов. Строительная готовность путепровода в настоящее время составляет более 80%», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что открыть движение по путепроводу должны во втором квартале текущего года.

Путепровод протяжённостью 410 метров расположен над железной дорогой в створе улицы Аникеевская и входит в состав транспортной развязки длиной 1,4 километра.

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#минтранс мо
#красногорск
#строительство
#путепровод
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День открытых дверей в раменском дорожно-строительном техникуме пройдет 22 марта
14 марта 2025, 16:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

22 марта в 10:00 Раменский дорожно-строительный техникум приглашает выпускников на день открытых дверей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие состоится в деревне Заболотье (ул. СПТУ-93) и селе Игумново (ул. СПТУ-98). Абитуриентов ждут презентации программ, встречи с преподавателями и студентами, экскурсии по учебным корпусам и ответы на все вопросы.

Подробную информацию о зачислении и обучении можно найти на сайте техникума и в группе ВКонтакте. Прием документов на 2025/2026 учебный год пройдет с 20 июня по 15 августа.

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