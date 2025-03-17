Волонтёрам Подмосковья предложили господдержку в проведении акций

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Волонтёры Московской области могут рассчитывать на поддержку региональных властей при организации и проведении различных мероприятий, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«В комплекс мер поддержки участников волонтёрской (добровольческой) деятельности в Московской области входит оказание содействия в работе с федеральными органами власти в регионе, а также с образовательными организациями», — говорится в сообщении.Кроме того, волонтёров привлекают к различным областным патриотическим и молодёжным мероприятиям и оказывают помощь в проведении добровольческих форумов, семинаров и мастер-классов.
Подмосковные волонтёры могут рассчитывать также на региональную финансовую поддержку в виде грантов, субсидий и губернаторской премии «Наше Подмосковье», а также информационную, консультационную и методическую поддержку.
Подробнее о мерах господдержки волонтёров в Московской области можно прочесть по ссылке.
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