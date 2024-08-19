В Подмосковье проведут горячую линию по вопросам дачной амнистии

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Горячую линию, посвящённую дачной амнистии, откроет Управление Росреестра по Московской области в среду, 21 августа, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«Звонки по вопросам постановки на кадастровый учёт и упрощённого оформления прав на земельные участки и расположенные на них жилые дома в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах специалисты Росреестра будут принимать по телефону +7-495-223-45-41 в период с 11 утра до часа дня 21 августа», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что за первое полугодие текущего года по дачной амнистии в регионе оформили в собственность около 30 тысяч индивидуальных жилых домов, их общая площадь составила свыше 7 миллионов квадратных метров.
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Лев Каштанов