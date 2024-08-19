Из аварийных домов Подмосковья за неделю переселили более 250 человек

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Свыше 250 человек переселили из аварийного жилья в шестнадцати городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«Из аварийного жилья за прошлую неделю было переселено 252 человека, им предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке жилья или выплатили выкупную стоимость недвижимости», — говорится в сообщении.Отмечается, что расселено было 115 аварийных квартир в Одинцовском, Воскресенском, Дмитровском, Дзержинском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском и Талдомском округах, а также в Егорьевске, Шатуре, Мытищах, Истре, Коломне, Солнечногорске, Королёве, Электростали и Ступине.
Общая площадь расселённого жилого фонда составила более 4,8 тыс. квадратных метров.
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