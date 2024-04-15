В Подмосковье проведут горячую линию по земельному надзору

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Горячую линию, посвящённую вопросам земельного надзора, проведёт областное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в среду, 17 апреля, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
«По телефону горячей линии жители Московской области смогут узнать о порядке информирования о нарушении земельного законодательства, а также о том, какие санкции грозят нарушителю и как избежать штрафов», — говорится в сообщении.Горячая линия будет проводится с 11:00 до 13:00 по телефону +7-495-223-45-41. Звонящих проконсультируют государственные земельные инспекторы.
Отмечается, что за первый квартал текущего года инспекторы подмосковного Росреестра провели более 1,2 тыс. профилактических мероприятий, в том числе 641 консультацию по земельному законодательству, 352 профилактических визита и выдали 219 предостережений о недопустимости нарушений.
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