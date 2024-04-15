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В Подмосковье проведут горячую линию по земельному надзору

15 апреля 2024, 13:41
Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Горячую линию, посвящённую вопросам земельного надзора, проведёт областное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в среду, 17 апреля, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
«По телефону горячей линии жители Московской области смогут узнать о порядке информирования о нарушении земельного законодательства, а также о том, какие санкции грозят нарушителю и как избежать штрафов», — говорится в сообщении.
Горячая линия будет проводится с 11:00 до 13:00 по телефону +7-495-223-45-41. Звонящих проконсультируют государственные земельные инспекторы.



Отмечается, что за первый квартал текущего года инспекторы подмосковного Росреестра провели более 1,2 тыс. профилактических мероприятий, в том числе 641 консультацию по земельному законодательству, 352 профилактических визита и выдали 219 предостережений о недопустимости нарушений.

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#подмосковье
#минимущества
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Врачи оставили Куклачева в реанимации
Врачи приняли решение оставить народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в палате реанимации
15 апреля 2024, 13:16

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Врачи оставили народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Театра кошек Юрия Куклачева Ольга Кардокене.

«Врачи пока оставили Юрия Дмитриевича в палате реанимации, но состояние стабильное», — сказала она.

Отмечается, что в пятницу артист во время выступления в своем эстрадно-цирковом шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» почувствовал себя плохо. Врачи увезли его в больницу. Юрию Куклачеву сделали операцию. Дрессировщику было установлено на сердце пять стентов. Во время оперативного вмешательства он находился в сознании.

12 апреля артисту исполнилось 75 лет.

Напомним, что в 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв». Артист открыл свой частный театр кошек. Его театр был единственным подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке. В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного.

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#артист
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Названы сферы, в которых мигрантам запретили работать в Новосибирской области
15 апреля 2024, 13:01

Фото: istockphoto/vichinterlang

Мигрантам запретили работать в двух сферах в Новосибирской области, пишет NGS.RU.
Постановление губернатора региона Андрея Травникова об ограничении права работы мигрантам в торговле и сфере частного извоза опубликовано на сайте областного правительства.

Согласно документу, иностранным гражданам, которые имеют патент на работу в РФ, запрещается торговать напитками и сигаретами. Также им нельзя работать в такси и транспортных средствах, арендованных с водителем.

В течение двух месяцев городские работающие предприятия должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Ранее в Самарской области трудящимся по патенту мигрантам запретили работать в общественном транспорте, такси и сфере образования, а в Якутии — в сфере грузоперевозок.

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#россия
#мигранты
#новосибирская область
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В подмосковных парках за неделю побывали более 2,2 млн человек
15 апреля 2024, 13:01

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 2,2 млн посетителей приняли парки Московской области за минувшую неделю, это на 566 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
«Подмосковные парки на прошлой неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — подчеркнул глава министерства Михаил Хайкин.
Он добавил, что всего на территории Московской области расположено 194 парка культуры и отдыха. В будние дни их общая посещаемость составляла от 239 до 365 тысяч человек, в выходные число посетителей составило 690 тысяч человек.

Самым посещаемым по итогам неделю оказался балашихинский парк «Пехорка», который принял 102 тысячи гостей. На втором месте Центральный парк в Пушкине с 66 тысячами посетителей. Третье место занял парк имени Льва Толстого в Химках — там за неделю побывали 64 тысячи человек.

Четвёртое место досталось парку Мира в Мытищах (62 тысячи посетителей), а замыкает недельный топ-5 популярности подмосковных парков Сестрорецкий парк в Клину, который посетили 49 тысяч человек.

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#парки
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
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На дорогу в Наро-Фоминском округе упало дерево
15 апреля 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Дерево упало на автомобильную дорогу у деревни Литвиново Наро-Фоминского городского округа, от опасного препятствия проезжую часть освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация об упавшем на дорогу дереве поступила в службу экстренных вызовов «Система-112» около двух часов ночи. О происшествии сообщил очевидец», — говорится в сообщении.
По вызову немедленно выехали работники Мособлпожспаса. Они огородили место происшествия и осветили его при помощи специального комплекса, так как на этом участке дороги не было уличного освещения. При помощи бензопилы спасатели распилили упавшее дерево и убрали его части с дороги. После этого свободный проезд был полностью восстановлен.

В результате происшествия никто не пострадал.

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#наро-фоминск
#дорога
#спасатели
#дерево
#мособлпожспас
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В Подмосковье проведут конкурс профессионального мастерства «Строймастер»
15 апреля 2024, 12:26

Фото: iStock/Iryna Melnyk

Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Строймастер» стартует в стране, региональный этап в Подмосковье запланирован на конец мая, сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ России.
«Конкурс будет проводиться в четырёх номинациях: «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» и «Лучший штукатур», — говорится в сообщении.
Всего региональные этапы конкурса будут проходить в этом году в 46 регионах России, все они завершатся к 31 мая. С 3 по 20 июня будут определены победители в регионах. Они поборются за звание лучшего в финале конкурса, который состоится в Москве в преддверии Дня строителя — с 5 по 9 августа.

Конкурс «Строймастер» проводится уже 14 лет, за это время его участниками стали более 12 тысяч человек. Конкурс направлен на повышение престижа строительных профессий.

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#строители
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#россия
#подмосковье
#московская область
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Умер заслуженный летчик-испытатель Анатолий Квочур
15 апреля 2024, 12:20

Фото: istock / tomertu

Умер заслуженный летчик-испытатель сверхзвуковых самолетов Анатолий Квочур. Об этом 15 апреля написал его сын Николай Квочур в соцсетях.
Пилот, принимавший участие в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31, скончался в возрасте 71 года. Причины смерти не указываются.

Анатолий Квочур родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка Могилев-Подольского района Винницкой области Украинской ССР и окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков в 1973 году.

В период с 1973 по 1977 годы он служил в ГДР, а с 1978 по 1981 годы работал летчиком-испытателем на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.

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В Лыткарине снесли аварийный дом на восемь квартир
15 апреля 2024, 12:10

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный аварийный жилой дом снесли в микрорайоне №6 городского округа Лыткарино, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Двухэтажный дом №5 на восемь квартир общей площадью около 550 квадратных метров был построен в 1930 году. Он находился в аварийном состоянии, основные элементы были частично разрушены, в связи с этим постройку признали подлежащей сносу. Жильцов расселили, и весной провели демонтаж здания», — говорится в сообщении.
Сейчас территория, которую занимал аварийный дом, полностью очищена от строительного мусора.

Всего на территории городского округа Лыткарино было выявлено 42 объекта незавершенного строительства, самостроев и аварийных построек. В настоящее время 28 объектов снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами. Работа продолжается.

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#лыткарино
#дом
#мособлархитектура
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Россиянам объяснили, почему невыгодно брать отпуск в мае
15 апреля 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Kostikova

Брать отпуск в мае экономически невыгодно из-за большого количества праздничных дней. Причину этого россиянам разъяснила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
В беседе с РИА Новости она пояснила, что в последнем весеннем месяце меньше всего рабочих дней. При этом, имеет значение то, что в отпуск не засчитываются только сами праздники, а перенесённые и присоединённые к ним выходные дни — нет.

Размер отпускных зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней в месяце. Чем больше первых и меньше вторых — тем большую сумму отпускных получит работник, объяснила юрист. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе самыми выгодными месяцами для отпусков получаются июль и октябрь. В них по 23 рабочих дня. В августе — 22 рабочих дня, так что этот месяц тоже подойдёт для ежегодного отпуска, заключила Татьяна Нечаева.

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#выходные
#праздники
#май
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В Подмосковье за неделю оптимизировали работу восьми светофоров
15 апреля 2024, 11:53

Фото: istockphoto/Kostikova

Восемь светофоров отрегулировали для увеличения пропускной способности дорог на территории четырёх городских округов Подмосковья за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Пять из восьми светофоров были отрегулированы на перекрёстках Фряновского шоссе во Фрязине. В частности, была синхронизирована работа светофоров на пересечении шоссе с Окружным проездом, проездом Десантников, у остановки «Гребнево» и пересечении шоссе с Фабричной улицей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работа на Фряновском шоссе будет продолжена: там планируют синхронизировать работу светофоров при движении из области и провести дополнительные корректировки.

Оптимизирован также был режим работы светофора на перекрёстке улиц Ленина и Краснополянской в Лобне — время поворота на Краснополянскую увеличили. В Солнечногорске было увеличено время выезда на Жилинскую улицу со Староандреевской, а в серпуховской деревне Калиново скорректировали режим работы светофора у остановки «Овощная база», увеличив время проезда по прямому ходу.

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#дороги
#московская область
#подмосковье
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