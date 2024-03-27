В Подмосковье проведут консультацию для пострадавших от мошенников в сфере строительства

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Онлайн-консультацию, посвящённую выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от мошеннических действий в сфере строительства, проведёт министерство жилищной политики Московской области во вторник, 2 апреля, в рамках дня открытых дверей, сообщает пресс-служба ведомства.
«Принять участие в мероприятии приглашаются люди, столкнувшиеся с такими видами мошенничества, как «двойные продажи», ликвидация застройщика и самострой — возведение здания без документов, разрешающих строительство», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что у властей области есть механизм, позволяющий вернуть людям деньги, потерянные из-за таких афер.
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Лев Каштанов