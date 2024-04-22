В Подмосковье проведут консультацию по компенсациям жертвам мошенников в строительстве

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
День открытых дверей, посвящённый выплатам компенсаций людям, ставшим жертвами мошенничества в сфере жилищного строительства, проведёт Минжилполитики Московской области в пятницу, 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства.
«Принять участие в дне открытых дверей приглашают граждан, пострадавших от мошеннических действий, в том числе: ликвидации застройщиков, самостроя, то есть возведения домов без разрешения на строительство и от «двойных продаж», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что люди, пострадавшие от таких видов мошенничества, не попадают под защиту федерального закона №214 «Об участии в долевом строительстве», однако власти Подмосковья планируют решить их проблему при помощи привлечения внебюджетного финансирования. Людям выплатят компенсации.
День открытых дверей будет проводиться в дистанционном режиме — в формате видеоконференции и по телефону. Заявки на участие принимаются до двух часов дня 24 апреля по телефону: +7-498-602-16-00, доб. 47613, 47926.
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