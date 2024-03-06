В Подмосковье проведут прямую линию по вопросам аттестации экскурсоводов

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«В ходе прямой линии будут освещены вопросы о том, как подать заявление на аттестацию экскурсовода (гида) или гида-переводчика, а также как проходит квалификационный экзамен», — отмечается в сообщении.
Планируется затронуть и многие другие темы, связанные с этой сферой. Задать свой вопрос для прямой линии с Михаилом Алексеевым можно уже сейчас, авторизировавшись на портале госуслуг и перейдя по ссылке. Приём вопросов завершится 13 марта.
Прямая линия начнётся в полдень.
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