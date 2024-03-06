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В Подмосковье проведут прямую линию по вопросам аттестации экскурсоводов

06 марта 2024, 14:41
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Прямую линию, посвящённую вопросам аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Московской области, проведёт 14 марта начальник управления контроля и аттестации в сфере туризма Министерства культуры и туризма региона Михаил Алексеев, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе прямой линии будут освещены вопросы о том, как подать заявление на аттестацию экскурсовода (гида) или гида-переводчика, а также как проходит квалификационный экзамен», — отмечается в сообщении.

Планируется затронуть и многие другие темы, связанные с этой сферой. Задать свой вопрос для прямой линии с Михаилом Алексеевым можно уже сейчас, авторизировавшись на портале госуслуг и перейдя по ссылке. Приём вопросов завершится 13 марта.


Прямая линия начнётся в полдень.

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В правительстве Воронежской области опровергли информацию о взрывах в регионе
06 марта 2024, 14:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

Руководитель управления пресс-службы правительства Воронежской области Андрей Цветков опроверг информацию о взрывах возле нефтехранилища.
«У нас была атака беспилотников утром, о чём были официальные сообщения. Больше ничего не было. Откуда информация такая — для меня загадка. Более того, официально пресс-служба правительства ничего ни о каких нефтехранилищах не сообщала», — цитирует RT Цветкова.

Там также уточнили, что, по информации одного источника, один из дронов упал утром, однако это произошло в 700 км от Воронежа. Поэтому информация о взрывах в регионе не является достоверной.

Напомним, ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщил, что возле нефтехранилища под Воронежем прозвучал громкий взрыв.

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Жителей Подмосковья предупредили об изменении структуры льда на водоемах
06 марта 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждают об изменении структуры льда на водоемах. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В ходе обходных рейдом подмосковные спасатели предупреждали жителей об опасности выхода на лед из-за изменений его толщины.

«Наступила календарная весна. И как бы ни подмораживало ночью, днем все равно уже тепло, и снежный покров, а вместе с ним и лед, тают, обнажая землю и поверхность воды. Лед на крупных реках и водохранилищах еще достаточно толстый, но совершенно не прочный. Его пористая структура позволяет мелким крупинкам быстро таять, в результате чего на поверхности образуются лужи. Такой лед не ломается и не крошится, он мягкий, как каша, и ноги сквозь него сами проваливаются. Спасатели спешат предупредить об опасности выхода на весенний лед рыбаков и жителей прилегающих населенных пунктов. Только бдительность и забота о собственной безопасности помогут гражданам сохранить жизнь и здоровье», — поделился первый замначальника ведомства Анатолий Плевако.

Стоит отметить, что с приходом потепления количество рыбаков на замерзших водоемах не изменилось.

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#тепло
#мособлпожспас
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Песков заявил, что российская экономика окрепла под натиском западных санкций
Песков: Россия получает от санкций Запада дивиденды в виде мобилизации экономики
06 марта 2024, 14:27

Фото: сайт Кремля

Российский бизнес с радостью осваивает освободившиеся ниши и делает это не хуже иностранных компаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые», сообщает ТАСС.
Дивиденды в виде внутренней мобилизации всех ресурсов, в виде становления российского бизнеса как самостоятельного, не зависящего от Запада компонента экономики, дают все основания говорить, что санкции не работают в полной мере. Да, они предполагают определенные сложности, но российские предприниматели находят в таком кризисе новые возможности для развития, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что российский рынок покинули ряд западных компаний. В настоящий момент часть из них перепродали свой бизнес российским предпринимателям, другая же часть подсчитывает убытки и не исключает возможного возвращения в Россию в обозримой перспективе.

Одним из примеров развития российского бизнеса является бренд «Добрый», который разливается на бывших заводах Coca-Cola в России. В прошлом году он обогнал оригинальный напиток по доле продаж в стране.

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#торговля
#бизнес
#экономика
#дмитрий песков
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Стало известно, сколько россиян останутся без пенсии
RTVI: 21 млн россиян в трудоспособном возрасте не перечисляли деньги в Соцфонд
06 марта 2024, 14:21

Примерно 21 миллион россиян в трудоспособном возрасте не вносили денежные средства в Социальный фонд (Соцфонд), что может привести к возможной утрате права на пенсию.
Об этом 6 марта сообщает RTVI со ссылкой на собственные расчеты на основе данных Росстата и Соцфонда.

Для получения социальных выплат имеют право только те граждане, которые получали официально оформленную заработную плату на основном месте работы. Эксперты поясняют, что граждане, не вносящие средства в Соцфонд, в основном занимаются сельским хозяйством или заботятся о детях.

По итогам 2022 года средства вносили лишь 59 миллионов россиян, а к этому времени самозанятых было еще 4 миллиона человек. Официально безработных было около полумиллиона граждан, уточняется в отчете ведомства. В 2022 году трудоспособных россиян было чуть больше 84 миллионов, а работающих — 72 миллиона. Из числа официально работающих около 9 миллионов в трудоспособном возрасте не вносили средства в Соцфонд.

Аналитики связывают разницу между общим числом трудоспособного населения и официальным числом занятых с размером теневой экономики, в которой участвуют по меньшей мере 14,5 миллиона россиян. «Серая» занятость в основном характерна для малого и среднего бизнеса. Получая «теневую» заработную плату, граждане рискуют потерять трудовой стаж при расчете пенсии.

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#право
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Как освежить интерьер в квартире весной — советы эксперта
Эксперт Васильев: освежить интерьер в квартире весной можно с помощью цветов
06 марта 2024, 14:16

Фото: iStock/OKrasyuk

Интерьер в квартире с приходом весны можно освежить с помощью живых цветов, диффузоров и заменой текстиля. Об этом рассказал эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.
«Весна — время обновления, потому с приходом теплых дней непроизвольно хочется привнести в интерьер что-то новенькое. Необязательно затевать капитальный ремонт, достаточно нескольких деталей. Самое простое, что можно сделать — украсить дом яркими цветами и растениями. Живые цветы смогут освежить любой интерьер», — рассказал Васильев в интервью изданию «Известия».

Он уточнил, что для обновления интерьера подойдут мимозы, хризантемы, тюльпаны. Однако эксперт отметил, что цветы в горшках будут радовать намного дольше. Можно выбрать фиалки, фрезии, цикламены, гиацинты, розы, орхидеи или азалии.

Кроме того, поднять настроение может приятный аромат. Для этого можно приобрести ароматические свечи или диффузор с ягодным, фруктовым или цветочным ароматом.

При этом Васильев добавил, что можно сменить домашний текстиль. Заменить тяжелые зимние шторы на более легкие, прикупить новое постельное белье или полотенца. Ориентироваться стоит на белый, зеленый, желтый и их оттенки, светло-голубой и нежно-розовый цвета.

Также по весне хорошо сделать перестановку, выкинуть старую мебель, сделать генеральную уборку и избавиться от накопившегося хлама.

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«Леруа Мерлен» в России изменила название юрлица на «Ле Монлид»
06 марта 2024, 14:07

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Компания «Леруа Мерлен» переименовала свое юрлицо с ООО «Леруа Мерлен Восток» в ООО «Ле Монлид». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу «Леруа Мерлен».
Смена названия произошла 5 марта 2024 года. В компании утверждают, что это никак не повлияет на работу магазинов, проведение ребрендинга не ожидается.

Напомним, что сетью магазинов «Леруа Мерлен» владеет французская группа ADEO. Первый магазин в России открылся в 2004 году. В прошлом году было принято решение о передаче управления компанией локальному менеджменту. Изменения не повлияли на бизнес ни во взаимоотношениях с партнерами и клиентами, ни в работе сотрудников — все рабочие места были сохранены, а компания продолжила работу в обычном режиме.

Сейчас в России насчитывается более ста гипермаркетов сети.

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#торговля
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#бизнес
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Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор
Рособрнадзор: выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор
06 марта 2024, 13:59

Фото: iStock/ Chinnapong

Российские выпускники уже в этом году смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор.
Об этом 6 марта заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«Вот с июня текущего года эта возможность (пересдать экзамен на выбор. — прим.) будет доступна для выпускников», — сообщил глава ведомства.
Идею предоставить ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор высказал на прошлой неделе в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию и механизм ЕГЭ требует совершенствования.

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Стало известно, как будут работать почтовые отделения в праздничные выходные марта
06 марта 2024, 13:59

Фото: iStock/JessAerons

Работа почтовых отделений столичного региона на этой неделе изменится в связи с Международным женским днём, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области со ссылкой на Почту России.

«В предпраздничный четверг, 7 марта, почтовые отделения будут работать на час меньше. 8 марта для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных, будет выходным. Круглосуточные продолжат обслуживать клиентов в штатном режиме. Кроме того, 8 марта почтальоны не будут разносить корреспонденцию», — говорится в сообщении.

9 марта все почтовые отделения будут функционировать по обычному расписанию.

Уточнить график работы того или иного почтового отделения или найти ближайшее открытое отделение можно через сайт Почты России и в мобильном приложении компании.

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#московская область
#подмосковье
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Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams
Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams под Авдеевкой
06 марта 2024, 13:53

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские военные уничтожили еще один танк Abrams, сообщил командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющих задачи на Авдеевском направлении в беседе с РИА Новости.
«В ходе боя танков экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил восхваленный американский Abrams», — подчеркнул источник агентства.
Министерство обороны ранее сообщало о уничтожении двух танков Abrams в районе проведения спецоперации. Один из них был уничтожен с помощью дронов-камикадзе «Упырь». Представитель производителя этих беспилотников рассказал, что машина приблизилась к позициям российских военных и ей подбили гусеницу из гранатомета РПГ-7. После этого два беспилотника были применены для уничтожения танка.

О первом уничтоженном Abrams рассказал на минувшей неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Этот успех был достигнут военными с позывными «Коловрат» и «Рассвет» (операторы FPV-дронов) в районе села Бердычи.

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