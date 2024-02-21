В Подмосковье на Масленицу проведут 500 мероприятий с участием 200 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минкульта МО
В Подмосковье запланировано около 500 мероприятий Масленичной недели, которая в этом году приходится на 11-17 марта. Как ожидается, в них примут участие более 200 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Праздничные гуляния для жителей и гостей региона готовятся во всех городских округах. Их проведут в парках культуры и отдыха, у домов культуры, на площадях, в скверах и на других площадках.
Так, посетителям Щёлковского парка культуры и отдыха предложат программу «Заходите на блины!». Гостей ждут мастер-классы, соревнования по метанию валенка, перетягиванию каната, бегу в мешках, народные игры по мотивам русских сказок, дегустация блинов.
Парк культуры и отдыха «Наташинский парк» подготовил народные гуляния «Люберцы — блинная столица Подмосковья». Гостям предложат русские забавы и игры «Масленичный столб», «Бой подушками на бревне», «Плети косу», «Боулинг матрешками», «Фольклорный тир» и другие. Главным событием станет конкурс, в котором семейные команды будут соревноваться в выпекании блинов.
Посетителей библиотек городского округа Домодедово ждут конкурсно-игровые программы, фольклорные посиделки, мастер-классы и чайно-блинное раздолье.
Узнать обо всех праздничных мероприятиях можно на туристическом портале Московской области.
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Так, посетителям Щёлковского парка культуры и отдыха предложат программу «Заходите на блины!». Гостей ждут мастер-классы, соревнования по метанию валенка, перетягиванию каната, бегу в мешках, народные игры по мотивам русских сказок, дегустация блинов.
Посетителей библиотек городского округа Домодедово ждут конкурсно-игровые программы, фольклорные посиделки, мастер-классы и чайно-блинное раздолье.
Узнать обо всех праздничных мероприятиях можно на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская