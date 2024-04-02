В Подмосковье усилили надёжность электроснабжения школ на время досрочной сдачи ЕГЭ

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Дополнительные меры по обеспечению бесперебойного снабжения школ электричеством ввели в Московской области на период досрочной сдачи единого госэкзамена, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Компания «Мособлэнерго» на время сдачи ЕГЭ отменила все плановые ремонтные работы на энергетических объектах, обеспечивающих электричеством школы и пункты приёма экзаменов. Кроме того, были проведены внеплановые проверки линий электропередачи и сформированы выездные бригады, оснащённые мобильными дизельными электростанциями», — говорится в сообщении.Для выездных бригад сформирован график дежурств в непосредственной близости от школ. Особый режим продлится до окончания периода досрочной сдачи ЕГЭ, а именно — до 22 апреля включительно.
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Лев Каштанов