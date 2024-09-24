В Подмосковье провели 2,5 тыс. работ с системами вентиляции многоквартирных домов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковные управляющие компании с начала года провели около 2,5 тыс. работ по обслуживанию систем вентиляции в многоквартирных домах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Задачи вентиляционной системы – поддерживать оптимальный микроклимат, удалять загрязнённый воздух и обеспечивать воздухообмен в помещениях, где используют газовое оборудование. Регулярные проверки состояния вентиляции в многоквартирных домах возложен на управляющие компании. Осмотры должны проходить не реже трёх раз в год. Специалисты оценивают эффективность работы системы, выявляют неисправности, проводят очистку и ремонт», – уточнили в пресс-службе.Жильцы должны следить за тем, чтобы вентиляционные решетки не были закрыты или заблокированы, сообщать своей управляющей компании о любых изменениях в работе системы.
Как напомнили в ведомстве, жители региона могут сообщить о неисправностях вентиляции в УК или на линию Единой диспетчерской службы Подмосковья через портал ЕДС МО.
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