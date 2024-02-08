В Подмосковье провели фестиваль профессий «Путь навыков»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
«Одним из главных достоинств Фестиваля профессий стала возможность познакомиться с профессионалами своей отрасли и задать им вопросы. Это позволило учащимся более объективно оценить свои возможности и преимущества в выборе конкретной профессии, а также познакомиться с реальными перспективами и требованиями для занятия этой профессии в будущем», — поделились в пресс-службе.
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