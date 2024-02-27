В Подмосковье провели финал регэтапа «КЭС-БАСКЕТ»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Финал регионального этапа «КЭС-БАСКЕТ» прошел в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финал игр «КЭС-БАСКЕТ» прошел 26 февраля в спортивном комплексе «Строитель» городского округа Мытищи.
Стоит отметить, что в общей сложности в соревнованиях в регионе в этом сезоне приняли участие 515 команд юношей и девушек из 44 муниципальных образований региона.
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«По итогам проведенных игр первое место среди женских команд завоевала команда СОШ №18 г.о. Серпухов, второе — гимназия №10 г.о. Пушкинский и бронзовыми призерами стали спортсменки СОШ №9 Наро-Фоминский г.о. В мужском зачете золото выиграли представители гимназии №44 г.о. Люберцы, серебро — гимназия Павлово-Посадский г.о. и тройку лидеров замкнула команда СОШ №27 г.о. Мытищи», — подчеркнули в министерстве.
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Мира Полтева