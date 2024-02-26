Волейболистки команды «Заречье-Одинцово» одержали победу в 22 туре чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Победой подмосковной женской волейбольной команды «Заречье-Одинцово» закончилась встреча с командой «Спарта» из Нижнего Новгорода в рамках 22 тура чемпионата России, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Наши девочки на выезде встретились с нижегородской «Спартой». Игра была непростой, напряжение сохранялось на протяжении всех пяти сетов, но матч завершился в нашу пользу со счётом 2:3. Вырвали победу в последней партии и отыгрались за ноябрьское поражение», — цитируются в сообщении слова депутата Госдумы РФ Сергея Колунова.Колунов также пожелал подмосковным волейболисткам удачи в предстоящем матче: 2 марта «Заречье-Одинцово» встретится с командой «Уралочка».
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