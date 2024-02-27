Волейболисты Подмосковья выиграли серебро и бронзу первенства России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Волейболисты Подмосковья впервые в истории стали серебряными и бронзовыми призёрами первенства России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по волейболу прошло 26 февраля в Анапе и Костроме.
Две подмосковные сборные юношей и девушек по волейболу впервые в своей истории завоевали серебряную и бронзовую медаль первенства России в возрастной категории до 18 лет.
Стоит отметить, что женская подмосковная сборная обыграла представителей Ростовской области и стала обладателем бронзы.
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Две подмосковные сборные юношей и девушек по волейболу впервые в своей истории завоевали серебряную и бронзовую медаль первенства России в возрастной категории до 18 лет.
«В полуфинале турнира подмосковная юношеская сборная в очень непростом матче переиграла команду Свердловской области – 3:1. В финальной встрече со сборной Москвы подмосковные волейболисты немного уступили команде из столицы и выиграли серебряные награды первенства страны», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что женская подмосковная сборная обыграла представителей Ростовской области и стала обладателем бронзы.
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Мира Полтева