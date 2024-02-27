Волейболисты Подмосковья выиграли серебро и бронзу первенства России

В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стали известны все пары первого круга плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Первое место на Востоке занял «Металлург» из Магнитогорска, который в 1/8 финала встретится с хабаровским «Амуром», замкнувшим кубковую восьмёрку.