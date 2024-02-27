Алексей Перов возглавил Минспорта Подмосковья

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Алексей Перов стал министром физической культуры и спорта Московской области. Ранее он работал заместителем министра.
«Перов назначен главой Минспорта Подмосковья», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.Прежний министр, Дмитрий Абарёнов, покинул пост 12 февраля. Он был назначен генеральным директором подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» и вступил в должность 13 февраля. Перов начал исполнять обязанности руководителя министерства.
Трудовую деятельность начал в 2008 году. В разные годы работал гендиректором Гандбольного центра Московской области, подмосковного Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта №7, начальником управления по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа. Занимал различные должности в Министерстве физической культуры, спорта, туризма Московской области. С 22 июля 2022 года занимал должность первого замминистра спорта Подмосковья.
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