В Подмосковье выполнили свыше 3,4 тыс. задач на приведение давления воды в норму

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С начала года инспекторы ГУСТ МО проконтролировали выполнение более 3,4 тыс. задач на приведение давления воды в норму. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Жителям рассказали, что в многоквартирных домах нормой является давление от 0,03 до 0,6 МПа для холодной и от 0,03 до 0,45 МПа для горячей воды.
Стоит отметить, что если в квартире слабый напор воды, то житель может оставить заявку в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или на портале ЕДС МО.
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«С начала года управляющие организации Московской области выполнили более 3 тыс. заданий по нормализации напора воды — 2,4 тыс. заявок в общедомовых сетях и более 1 тыс. заявок в квартирах. Отработано более 2 тыс. заявок на приведение параметров давления горячей воды в норму и 1,4 холодной», — подчеркнули в пресс-службе ГУСТа.
Стоит отметить, что если в квартире слабый напор воды, то житель может оставить заявку в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или на портале ЕДС МО.
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Мира Полтева