Во дворах Подмосковья устранили около 6,4 тыс. аварийно-опасных ям

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Ямочный ремонт проводится во дворах и на внутриквартальных проездах в Московской области, с начала апреля в рамках этих работ было устранено уже почти 6,4 тыс. аварийно-опасных ям, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«В настоящий момент ликвидировано 6 398 аварийных ям, глубина которых превышает пять сантиметров при площади не более пяти квадратных метров. Работы активно проводятся в 29 городских округах», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.Всего во дворах Московской области было оцифровано около 11 с половиной тысяч аварийно-опасных ям. Все они должны быть убраны к 1 мая. Затем будет проводиться плановый ямочный ремонт.
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Лев Каштанов