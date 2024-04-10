В Подмосковье с начала месяца устранили более 1,7 тыс. дефектов на детских площадках

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Свыше 1700 недочётов в содержании детских игровых площадок устранили с начала апреля в Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
«С начала апреля отработано 1 706 недочётов в содержании детских площадок. Это замечания, зарегистрированные в Системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), а также нарушения, о которых сообщали жители», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.Она добавила, что большая часть работ связана с уборкой мусора с прилегающих территорий и покраской игровых элементов. Кроме того, в случае необходимости были отремонтированы или заменены неисправные детали.
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Лев Каштанов