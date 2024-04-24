В Подмосковье провели техобслуживание свыше 70 мемориалов «Вечный Огонь»

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
В Подмосковье проведено техобслуживание более 70 мемориалов «Вечный Огонь» в преддверии Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
В преддверии праздников на территории Московской области «Мособлгаз» провели комплексное техническое обслуживание газового оборудования, которые установлено на мемориалах «Вечный Огонь».
Стоит отметить, что во время праздников на мемориалах также будут работать сотрудники аварийных бригад «Мособлгаза».
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«Газовщики провели осмотр трасс газоснабжения мемориалов, выполнили продувку, проверили герметичность соединений и запорной арматуры, очистили элементы газовых устройств и отрегулировали высоту пламени горелки. Также газовыми службами выполнено благоустройство прилегающих к мемориалам территорий. <…> Отметим, что во время техобслуживания огонь на гаснет: пламя с мемориала переносят на временную горелку до окончания работ и возвращают обратно», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что во время праздников на мемориалах также будут работать сотрудники аварийных бригад «Мособлгаза».
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Мира Полтева