В Подмосковье провели учения по тушению пожара на производстве после атаки дрона

Фото: ГУ МЧС по МО
Учения по тушению пожара и аварийно-спасательным работам провели на территории производственно-складского комплекса компании «МОСМЕК Недвижимость» в Видном, по легенде, пожар возник в результате удара беспилотника, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Участники тренировки должны были эвакуировать людей и потушить горящий комплекс по изготовлению резиновых сапог. Отрабатывались действия по формированию звеньев газодымозащитной службы для поиска пострадавших в задымлённом помещении и обнаружения очага пожара, а также по тушению огня», — говорится в сообщении.В учениях приняли участие 87 человек, было задействовано 19 единиц техники. Сотрудники территориального пожарно-спасательного гарнизона Подмосковья отработали взаимодействие со специалистами других экстренных служб.
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