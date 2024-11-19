Полиция арестовала мужчину, спрятавшего тело пожилой женщины в морозильник

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В Лас-Вегасе арестовали 37-летнего Дэниела Руша, подозреваемого в убийстве 68-летней Моник Гилбертсон, чьи останки обнаружили в холодильнике её дома, сообщает Las Vegas Review-Journal.
6 ноября соседи вызвали полицию, заметив, что давно не видели женщину. Полицейские вскрыли её мобильный дом и нашли там Руша и ещё одну женщину. Рядом с морозильной камерой была кровь, а внутри — тело Гилбертсон.
Руш заявил, что нашёл женщину мёртвой за столом, предположив передозировку наркотиками, пишет «Lenta.ru».
Он спрятал тело в холодильник, якобы не зная, как поступить.
Полиция выяснила, что погибшая и подозреваемый познакомились в строительном магазине, после чего Гилбертсон разрешила Рушу временно пожить у неё. Однако вскоре выгнала его за нечистоплотность.
Жена Руша рассказала, что он продавал Гилбертсон наркотики, поэтому не удивительно, что женщина погибла от передозировки.
Расследование продолжается.
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Руш заявил, что нашёл женщину мёртвой за столом, предположив передозировку наркотиками, пишет «Lenta.ru».
Он спрятал тело в холодильник, якобы не зная, как поступить.
Полиция выяснила, что погибшая и подозреваемый познакомились в строительном магазине, после чего Гилбертсон разрешила Рушу временно пожить у неё. Однако вскоре выгнала его за нечистоплотность.
Жена Руша рассказала, что он продавал Гилбертсон наркотики, поэтому не удивительно, что женщина погибла от передозировки.
Расследование продолжается.
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Мария Моисеева