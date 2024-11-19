В Дубне приезжий напал на посетителя банка и отнял у него пакет с деньгами

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
В подмосковной Дубне задержали 36-летнего приезжего из Ярославской области по подозрению в краже, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник в банке на Тверской улице подошёл к мужчине, который и вносил деньги в банкомат, схватил у него пакет с деньгами и попытался выхватить его из рук. Однако пакет порвался и часть денег упала на пол. Тогда злоумышленник ударил мужчину и похитил у него около 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.В полиции пострадавший рассказал, что он собирался покупать машину и должен был внести через банкомат более 600 тысяч рублей.
Нападавшего правоохранители вычислили по записям с видеокамер, установили место его временного проживания в Дубне и задержали. Выяснилось, что ранее задержанного неоднократно судили за кражи.
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