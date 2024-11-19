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В Дубне приезжий напал на посетителя банка и отнял у него пакет с деньгами

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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В подмосковной Дубне задержали 36-летнего приезжего из Ярославской области по подозрению в краже, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник в банке на Тверской улице подошёл к мужчине, который и вносил деньги в банкомат, схватил у него пакет с деньгами и попытался выхватить его из рук. Однако пакет порвался и часть денег упала на пол. Тогда злоумышленник ударил мужчину и похитил у него около 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В полиции пострадавший рассказал, что он собирался покупать машину и должен был внести через банкомат более 600 тысяч рублей.



Нападавшего правоохранители вычислили по записям с видеокамер, установили место его временного проживания в Дубне и задержали. Выяснилось, что ранее задержанного неоднократно судили за кражи.

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#дубна
#кража
#банкоматы
#криминал
#полиция
#мвд московской области
Подростки взломали экран с предупреждением для водителей и вывели на него порно
19 ноября 2024, 09:39

Фото: iStock/Andrii Lysenko

В Великобритании подростки вывели на сенсорный экран, на котором висело предупреждение об опасности на автостоянке, видео для взрослых, пишет Daily Mail.
Совет валлийской деревни Лохарн собрал 10 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей), чтобы установить информационное табло с сенсорным экраном у прибрежной автостоянки. С помощью него водителей предупреждали о частых приливах, из-за которых стоянку затопляет.

Уточняется, что данное табло было без специальной защиты, что позволило группе местных подростков взломать экран и транслировать с помощью него порно. После того, как про инцидент узнали местные власти, то табло сразу же выключили. Вместо него была установлена фанера с надписью «Высокий прилив».

Согласно информации издания, некоторые местные жители порадовалась отключению табло, поскольку не все были рады тому, что такая огромная сумма бюджета, состоящего из их налогов, пошла на подобную вещь.

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#жители
#инцидент
#великобритания
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Полиция арестовала мужчину, спрятавшего тело пожилой женщины в морозильник
В Лас-Вегасе нашли останки тела пожилой женщины в холодильнике в ее доме
19 ноября 2024, 05:27

Фото: iStock/brizmaker

В Лас-Вегасе арестовали 37-летнего Дэниела Руша, подозреваемого в убийстве 68-летней Моник Гилбертсон, чьи останки обнаружили в холодильнике её дома, сообщает Las Vegas Review-Journal.
6 ноября соседи вызвали полицию, заметив, что давно не видели женщину. Полицейские вскрыли её мобильный дом и нашли там Руша и ещё одну женщину. Рядом с морозильной камерой была кровь, а внутри — тело Гилбертсон.

Руш заявил, что нашёл женщину мёртвой за столом, предположив передозировку наркотиками, пишет «Lenta.ru».

Он спрятал тело в холодильник, якобы не зная, как поступить.

Полиция выяснила, что погибшая и подозреваемый познакомились в строительном магазине, после чего Гилбертсон разрешила Рушу временно пожить у неё. Однако вскоре выгнала его за нечистоплотность.

Жена Руша рассказала, что он продавал Гилбертсон наркотики, поэтому не удивительно, что женщина погибла от передозировки.

Расследование продолжается.

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#полицейские
#расследование
#смерть
#сша
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Учительницу будет ждать полтора года тюрьмы за совращение 18-летнего школьника
WCNC-TV: в США учительницу посадили на 1,5 года за совращение 18-летнего ученика
19 ноября 2024, 03:52

Фото: iStock/sebastianosecondi

Учительницу Соединенных Штатов Америки из штата Северная Каролина ждет полтора года в тюрьме за совращение ученика, передает WCNC-TV.
В ноябре 2023 года учительницу Габриэлу Ньюфелд возраста 27 лет арестовали. В полицию обратилась мать пострадавшего. В один день она узнала, что ее сын не посетил тренировку по регби — используя специальное приложение, она вычислила местонахождение сына. Тот был в парке.

Мать решила проверить, что отвлекает ее сына от спорта, и отправилась на место, которое указало приложение. Американка поймала Ньюфелд с поличным: та занималась сексом с 18-летним учеником в своей машине.

Полиция прибыла быстро, и учительница была арестована на месте преступления.

В дальнейшем следствие выяснило, что отношения Ньюфелд и несовершеннолетнего давно вызывали вопросы. По школе ходили слухи о возможном романе, администрация устраивала паре выговор. Суд уже установил, что ученик и учительница вступали в интимную связь не менее пяти раз.

Закон Северной Каролины запрещает сексуальный контакт между взрослым и лицом 18 лет, если оба не состоят в браке. Таким образом, Ньюфелд заслуживает тюремный срок. Женщина была приговорена к полутора годам тюрьмы, а после отбытия заключения ей предстоит еще 3 года испытательного срока.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в американском штате Висконсин учительница, которая была обвинена в изнасиловании 12-летнего мальчика, получила второе схожее обвинение.

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#закон
#следствие
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#тюрьма
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В Орловской области пожар унёс жизни двух человек
МЧС: пожар в частном доме в селе Крутое Орловской области унёс две жизни
19 ноября 2024, 02:41

Фото: iStock/Kara Capaldo

В селе Крутое Орловской области произошёл пожар в частном доме и хозяйственных постройках, в результате которого погибли два человека — мужчина и женщина. Об этом сообщили в МЧС России через Telegram-канал.
Ещё один пострадавший был доставлен к медикам. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Огонь охватил площадь в 180 квадратных метров. Для ликвидации пожара были привлечены 13 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники.

Ранее «Радио 1» писало о страшной трагедии в Новосибирской области. В селе Новоселье Купинского района при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей.

Также сообщалось, что в Подмосковье в пятницу, 15 ноября, завершился пожароопасный сезон, который действовал в регионе с 1 апреля. В региональном Комитете лесного хозяйства подвели его итоги.

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#пожар
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Telia: в Балтийском море повреждён кабель связи между Литвой и Швецией
19 ноября 2024, 01:22

Фото: iStock/Christoph Burgstedt

Между Литвой и Швецией был повреждён подводный кабель связи в Балтийском море. Об этом сообщил в эфире LRT директор по технологиям компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс.
Инцидент произошёл в воскресенье утром, около 10:00 по литовскому времени.

По словам директора в радио LRT, системы сразу зафиксировали потерю связи.

Повреждение снизило доступ к интернет-ресурсам на треть, так как связь со Швецией осуществляется по трём кабелям.

Шемешкявичюс отметил, что данный кабель уже достаточно старый и ранее подвергался авариям. Случаев диверсий или саботажа не зафиксировано.

Директор компании добавил, что подобные инциденты чаще всего связаны с судоходством. К примеру, корабль, неправильно поставив якорь, может зацепить и оборвать трос. Расследование причин повреждения продолжается.

Ранее «Радио 1» сообщало, что на дне Балтийского моря повреждён подводный кабель между ФРГ и Финляндией.

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#расследование
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Минздрав Ливана сообщил о жертвах удара Израиля по центру Бейрута
В Бейруте при ударе Израиля по району Зукак-эль-Блат погибли четыре человека
19 ноября 2024, 01:14

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В результате израильского авиаудара по району Зукак аль-Блат в центре Бейрута погибли четыре человека, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщает в сводке центр экстренных ситуаций при минздраве Ливана.
Это уже третья атака израильской авиации на центральные районы Бейрута за последние сутки.

По словам очевидцев, удар был нанесён по зданию в указанном районе. В заявлении минздрава уточняется, что данные о пострадавших являются предварительными и могут быть уточнены.

Ранее «Радио 1» писало о том, как в штаб-квартиру сил ООН в Ливане попал снаряд.

Помимо этого, 17 ноября представители йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удар по цели в израильском городе Эйлат. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты.

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#ливан
#хезболла
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У тренера Вадима Евсеева после нападения появились проблемы со зрением
18 ноября 2024, 19:51

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший футболист сборной России и тренер футбольного клуба Второй лиги «Ленинградец» Вадим Евсеев в Астрахани подвергся нападению хулиганов. В результате у него появились проблемы со зрением.
Инцидент произошёл после игры команды из Санкт-Петербурга с астраханским «Волгарём», напоминает «Чемпионат.ком». Хулиганы с газовым баллончиком и ножом напали на Евсеева и его ассистента Александра Шмарко, которые отстали от группы тренеров и работников клуба, которые возвращались в гостиницу после ужина в ресторане.

Сотрудники администрации команды сами скрутили хулиганов и передали их полицейским. Во время потасовки Шмарко полоснули ножом по щеке, а Евсеев получил разряд перцового газа в лицо.

Тренера и его помощника уже выписали из больницы, команда вылетела в Санкт-Петербург. По словам Евсеева, глаза у него пока не видят. Шмарко врачи наложили пять швов.

По словам руководителя пресс-службы футбольного клуба «Ленинградец» Георгия Начкепии, нападение носило исключительно криминальный характер и не имеет никакого отношения к футболу.

«К сожалению, уроды бывают везде. И в Астрахани, и в Петербурге, и в Москве, и где бы то ни было», — сказал он.

Клуб «Волгарь» выразил поддержку тренерам «Ленинградца», а также пожелал здоровья Евсееву и Шмарко.

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#тренер
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Полиция и СОБР Росгвардии задержали четверых грабителей в Москве
18 ноября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/???? ??????

Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали четверых мужчин. Они подозреваются в совершении противоправных действий в отношении местной жительницы.
Правоохранители установили, что группа лиц, находясь в одном из домов на улице Островитянова напала на 39-летнюю женщину в тот момент, когда она выходила из своей квартиры. Угрожая предметом, внешне похожим на пистолет, злоумышленники похитили у гражданки 200 тысяч рублей и скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам были задержаны четверо приезжих мужчин в возрасте от 27 до 36 лет. Была установлена причастность подозреваемых к ещё двум таким же преступлениям. Возбуждено уголовное дело.

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#пистолет
#росгвардия
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Дым от кальяна и сигарет: вечеринка первокурсников закончилась смертью 17-летней дочери певца Игоря Кучука, подробности
18 ноября 2024, 17:30

Андреа и Игорь Кучук (Фото: соцсети)

Дочь исполнителя народной музыки Игоря Кучука 17-летняя Андреа Кучук скончалась в ночь на 16 ноября в одном из развлекательных клубов Кишинева. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Вечеринка первокурсников


Андреа в этом году стала студенткой музыкального колледжа «Штефан Няга». В день смерти девушка была на «Бале первокурсников», а после него однокурсники отправились в один из клубов столичного сектора Ботаника. Там Андреа почувствовала себя плохо во время вечеринки. Согласно свидетельствам очевидцев, девушка активно общалась с окружающими и танцевала. В какой-то момент она решила выйти на улицу, но внезапно почувствовала себя плохо, потеряла сознание и упала.

«Она умерла, не дышала. После «Бала первокурсников» мы пошли на вечеринку. Танцевали, веселились. Мы вышли на улицу, и все однокурсники окружили Андрею. Они делали ей искусственное дыхание. Затем приехала скорая помощь. Врачи пытались ее реанимировать, но им это не удалось», — сообщил сокурскик Андреи Кучук Perfecte.md.
Бригада скорой помощи прибыла место происшествия на место через 7 минут, потом была вызвана вторая бригада. 45 минут девушку пытались реанимировать, но так и не смогли вернуть ее к жизни. Андреа скончалась на месте не приходя в сознание.

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Встреча с друзьями под Псковом закончилась трагедией: что произошло с 17-летним подростком


Версии случившегося


Игорь Кучук узнал о смерти дочери вечером того же дня. В момент случившегося у него был концерт.

«Мне позвонила жена и сказала, что Андрея потеряла сознание, она лежит, рядом с ней однокурсники! Скорая приехала через 7 минут без оборудования... Позвонили, вторая скорая приехала через 20 минут с дыхательным аппаратом, но поздно! 45 минут пытались реанимировать ее кислородом и не смогли вернуть к жизни!», — сообщил отец Андреи изданию Блокнот.
Певец Игорь Кучук обвинял в неэффективности службу медицинской скорой помощи.

«Скорая приехала через 7 минут, необорудованная...», — писал певец.
Когда Игорь Кучук прибыл на место, он был потрясен атмосферой, царившей на вечеринке. По его словам, помещение совершенно не имело надлежащей вентиляции, и дышать внутри было невозможно из-за дыма от кальянов и электронных сигарет.

Позже исполнитель народных песен сообщил Radio Moldova, что у его дочери были проблемы с сердцем. Ранее Андреа перенесла операцию по поводу порока сердца, но врачи говорили, что все в прошлом. По данному делу сотрудниками полиции Кишинева начато расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства. Предварительная причина смерти Андреи Кучук — остановка сердца.

Похороны дочери Игоря Кучука прошли сегодня на Центральном кладбище в столицы Молдовы.

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