В Подмосковье проверили более 17 тысяч крыш жилых домов на наличие сосулек

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Колебание температур в столичном регионе привело к образованию сосулек и опасных снежных свесов, в связи с этим управляющие компании Московской области с начала недели проверили состояние крыш более 17 тысяч домов, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«Задание проверить кровли и выступающие части многоквартирных домов на предмет наледи и снежных светов управляющие компании получили через мобильное приложение «Проверки Подмосковья. С начала недели был проверен 17 241 дом. Проверки позволяют оперативно определить, по каким адресам нужно проводить экстренные работы по очистке», — отметила глава надзорного ведомства Светлана Аипова.В 11 подмосковных округах, среди которых Электросталь, Волоколамск и Кашира, задание по проверке выполнили полностью. Ещё в 25 округах работы близки к завершению.
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Лев Каштанов