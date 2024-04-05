В Подмосковье проверили готовность к сезону ещё около 20 аттракционов

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Проверку 17 аттракционов Московской области к работе в тёплый сезон провели инспекторы государственного технического надзора Минэкологии региона, сообщает пресс-служба министерства.
«Проверка аттракционов — это необходимая мера для обеспечения безопасности посетителей развлекательных парков. Проверка помогает выявить и своевременно устранить проблемы с состоянием и инфраструктурой аттракционов, благодаря чему модно предотвратить аварии и несчастные случаи», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.Проверка не выявила существенных проблем ни с одним из 17 аттракционов. В министерстве также напомнили, что на прошлой неделе инспекторы гостехнадзора проверили 45 аттракционов в разных округах Подмосковья. Нарушений обнаружено не было.
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