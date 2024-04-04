В Подмосковье составили топ-3 самых популярных каруселей

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Рейтинг посещаемости каруселей, установленных по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, составили в регионе по итогам минувшей недели, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Подмосковья.
«Рейтинг возглавила карусель в Одинцове: за неделю с 25 по 31 марта на ней прокатились 3 тысячи 188 человек. Второе место в топ-3 заняла карусель в Домодедове, которую за семь дней посетили 3 тысячи 131 человек. На третье место вышла карусель в городском парке Кривякино в Воскресенске, где насчитали 2 тысячи 675 посетителей», — говорится в сообщении.Всего в Московской области по губернаторской программе установлено восемь бесплатных каруселей. Всего на минувшей неделе на этих аттракционах прокатились более 16 тысяч человек.
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