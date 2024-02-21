В Подмосковье проверили на наличие сосулек более 17 тысяч крыш

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более 17 тысяч кровель проверили на наличие сосулек и снежных свесов в Московской области за три дня в преддверии потепления, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«Когда в регион приходит потепление, пусть и кратковременное, мы работаем на упреждение — ставим задачу проверить крыши, балконы, козырьки и другие выступающие элементы многоквартирных домов на предмет сосулек или снежных свесов. За три дня работники управляющих организаций обследовали 17 тысяч 813 домов», — цитируются в сообщении слова главы надзорного ведомства Светланы Аиповой.Список адресов, по которым требуется провести осмотр, управляющие компании получают через специальное мобильное приложение «Проверки Подмосковья». С помощью этого же приложения работники фиксируют, что задание выполнено.
Читайте также:
Сотрудники ГУСТ МО отработали свыше 5000 заявок жителей региона
В ГУСТ напомнили правила противогололедной обработки в условиях переменчивой погоды
Инспекторы ГУСТ напомнили о правилах использования газа в квартире
Лев Каштанов