В Подмосковье проверили новую антитеррористическую систему «Пересвет»

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
В городском округе Домодедово прошло тестирование новой системы безопасности «Пересвет». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«На базе Домодедовской школы №8 состоялись совместные антитеррористический учения работников и учеников школ, сотрудников охраны и правоохранительных органов с использованием «Пересвета». Это новая информационная система, которая позволяет мгновенно оповестить всех работников школы и сотрудников Росгвардии о чрезвычайной ситуации на объекте», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Как пояснили в ГУРБ, система имеет ряд преимуществ. Сигнал об опасности уходит даже при отсутствии соединения с интернетом, система легко определяет местонахождение человека в многоэтажном здании. Кроме того, не требуется установка дополнительного оборудования. А отправка информации о происшествии незаметна для злоумышленника.
Фото: пресс-служба ГУРБ МО
По итогам учений было рекомендовано подключить к «Пересвету» и другие экстренные службы, участвующие в ликвидации последствий терактов.
Фото: пресс-служба ГУРБ МО
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