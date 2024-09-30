В Подмосковье проверили перед отопительным сезоном 98% теплопроводов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Проверка тепловых сетей перед началом отопительного сезона завершается в Московской области, на сегодняшний день гидравлические испытания прошли 98% подмосковных теплотрасс, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Подготовка к зиме — это ключевая задача для всей коммунальной инфраструктуры области. Сегодня мы наблюдаем высокие результаты проведенных работ: почти все сети проверены и готовы к эксплуатации в условиях холодов», — сказал глава МинЖКХ области Антон Велиховский.В министерстве уточнили, что с начала работ было проверено 10204 километра теплопроводов от общего объема в 10440 км. Проверка завершена в 49 городских округах. В оставшихся восьми муниципалитетах испытания теплотрасс продолжаются, при этом в пяти округах степень готовности уже превысила 90%.
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