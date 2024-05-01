Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Московской области
30 апреля завершилось Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства, об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Вчера завершилось Всероссийское онлайн-голосование. В этом году в нем приняло участие более 855 тыс. человек, что на 140 тыс. превысило показатели прошлого года. Платформа для голосования za.gorodsreda существует с 2021 года. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Уточняется, что к реализации проектов приступят в 2025 году.
Напомним, ранее в пресс-службе Московской области сообщили, что в Черноголовке вскоре завершат благоустройство зоны отдыха «Южное озеро». Подробнее о проекте читайте в материале «Радио 1».
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