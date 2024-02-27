В Подмосковье проверят готовность региональной системы оповещения

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На территории Московской области пройдёт комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Её будут проводить 6 марта с 10:30 до 12:00, сообщили в пресс-службе Главного управления гражданской защиты Подмосковья.
«Электросирены будут включены в режиме непрерывного звукового вещания «Внимание всем!». В 10.43 на федеральных телеканалах и радиоканалах, входящих в первый мультиплекс цифрового телевидения, а также на телеканале областного вещания «Телеканал 360 Новости» будет передаваться речевое сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие», – говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, информация о проведении комплексной проверки также будет размещена в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112МО», «МЧС России» и «Добродел».
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