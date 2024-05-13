В Подмосковье проводится межрегиональный этап проекта «Профессионалы»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье стартовал межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Открытие межрегионального этапа прошла на базе Серпуховского колледжа. В нем приняли участие представители из Татарстана, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Свердловска и Московской области
Итоговый этап чемпионата будет проводится в 27 регионах России.
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«Победители регэтапов сразятся за звание лучшего молодого специалиста в управлении складированием. Соревнования пройдут в 11 образовательных учреждениях области, среди которых Губернский колледж, техникум имени С. П. Королева, колледжи «Энергия», «Московия», Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова и Бронницкий автомобильно-дорожный колледж», — подчеркнули в пресс-службе.
Итоговый этап чемпионата будет проводится в 27 регионах России.
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Мира Полтева