В Подмосковье проводят мастер-классы по изготовлению куличей

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Мастер-классы по изготовлению куличей проходят в Рузе. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мастер-классы пройдут в Доме вкусных историй на территории городского округа Руза.
Стоит отметить, что мастер-классы пройдут 2 мая в 17:00. Также желающие смогут знать интересные исторические факты о происхождении пасхальной выпечки
Читайте также:
В Подмосковье на Пасху испекут более 500 тонн куличей
Озвучена средняя цена кулича
Россиянам рассказали, как правильно выбрать полезный кулич на Пасху
«Кулич, символизирующий Воскрешение Иисуса Христа, будет испечен и украшен гостями лично, а затем им представится возможность забрать свои творения весом 350 грамм. Дети и взрослые могут оформить кулич различными украшениями, выбрать форму и начинку. Каждое изделие будет уникально по своему дизайну»,- подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что мастер-классы пройдут 2 мая в 17:00. Также желающие смогут знать интересные исторические факты о происхождении пасхальной выпечки
Читайте также:
В Подмосковье на Пасху испекут более 500 тонн куличей
Озвучена средняя цена кулича
Россиянам рассказали, как правильно выбрать полезный кулич на Пасху
Мира Полтева