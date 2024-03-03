В Свердловской области машина с ребёнком внутри перевернулась при погоне

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
В Свердловской области автомобиль с ребёнком внутри улетел в кювет и перевернулся во время полицейской погони, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, происшествие случилось 2 марта на Сибирском тракте в Екатеринбурге.
Правоохранители заметили Land Cruiser, который с бешеной скоростью гнал по трассе и выезжал на встречку. Полиция потребовала остановиться, однако, водитель проигнорировал этот сигнал и продолжил движение. Началась погоня.
Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем открыли огонь по автомобилю. Пули пробили задние колёса машины, она затормозила и улетела в кювет.
Когда полицейские подошли к авто, чтобы помочь водителю, то заметили в салоне 15-летнюю дочь гонщика. Девочку экстренно госпитализировали. К счастью, она отделалась ссадинами и ушибами. Её осмотрели отпустили домой.
Сам же 39-летний водитель, директор компании в сфере недвижимости, ехал без прав. К тому же, он был пьян. Мужчину отвезли в отделение полиции и составили на него административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Правоохранители заметили Land Cruiser, который с бешеной скоростью гнал по трассе и выезжал на встречку. Полиция потребовала остановиться, однако, водитель проигнорировал этот сигнал и продолжил движение. Началась погоня.
Когда полицейские подошли к авто, чтобы помочь водителю, то заметили в салоне 15-летнюю дочь гонщика. Девочку экстренно госпитализировали. К счастью, она отделалась ссадинами и ушибами. Её осмотрели отпустили домой.
Сам же 39-летний водитель, директор компании в сфере недвижимости, ехал без прав. К тому же, он был пьян. Мужчину отвезли в отделение полиции и составили на него административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Евгения Парфентьева